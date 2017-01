9,1 Prozent beträgt derzeit die Arbeitslosenquote in Österreich – ein historisches Rekordhoch. Dagegen will SPÖ-Kanzler Christian Kern mit dem Instrument der Arbeitsmarktprüfung – wie der Inländervorrang in Österreich genannt wird – vorgehen und so die Zuwanderung begrenzen. Er nimmt damit Vorschläge der rechtspopulistischen FPÖ auf.