Mit dem Giftgasangriff habe Syrien seine internationalen Verpflichtungen und UNO-Resolutionen verletzt. Das syrische Staatsfernsehen sprach in der Nacht auf Freitag dagegen von einem Akt der "Aggression". Mehrere Dutzend Raketen des Typs Tomahawk seien von Kriegsschiffen im östlichen Mittelmeer auf die Luftwaffenbasis Schayrat abgefeuert worden, hatte zuvor eine Sprecherin des Pentagon in Washington gesagt.

Damit greifen die USA in den syrischen Bürgerkrieg ein. Der Westen wirft Syriens Präsident Baschar al-Assad vor, für einen Giftgasangriff mit mindestens 70 Toten vom Dienstag in der Stadt Chan Scheichun verantwortlich zu sein.

Der nun beschossene Stützpunkt stehe in unmittelbarem Zusammenhang mit dem mutmasslichen Giftgasangriff. Seit dem Vorfall hatten die USA ein militärisches Vorgehen gegen die Truppen von Machthaber Assad geprüft. Zu den auf dem Tisch liegenden Optionen gehörten Angriffe, welche die syrische Luftwaffe dazu zwingen sollten, am Boden zu bleiben, war am Donnerstag aus US-Regierungskreisen verlautet.

Russlands Warnung

Russland warnte die USA vor "negativen Konsequenzen" bei einem militärischen Eingreifen in Syrien. "Alle Verantwortung bei einer militärischen Aktion liegt auf den Schultern von denen, die diese fragwürdige und tragische Unternehmung beginnen", sagte der stellvertretende russische UNO-Botschafter Wladimir Safronkow am Donnerstag (Ortszeit) vor Journalisten im UNO-Hauptquartier in New York.