Diese veröffentlichten sie am vergangenen Freitag in einem Artikel ihres Blattes "The Booster Redux". Die Schulbehörde des Ortes beschloss daraufhin in einer Sitzung am Dienstag einstimmig, den Rücktritt der erst im März eingestellten Pädagogin anzunehmen, wie unter anderen die örtliche Zeitung "Morning Sun" berichtete.