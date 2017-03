-Nach den Parlamentswahlen in den Niederlanden hat der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu vor einem Glaubenskrieg in Europa gewarnt. «Ihr führt Europa einem Abgrund entgegen», sagte Cavusoglu im südtürkischen Antalya nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu vom Donnerstag. «Bald könnten in Europa auch Religionskriege beginnen, und sie werden beginnen.»