Auch Trump spricht sich für die Einrichtung von Flugverbotszonen aus, um die Bevölkerung zu schützen, wie er sagt. Den Sturz Assads befürwortet er nicht. Höchste Priorität hat für ihn vielmehr der Kampf gegen den «Islamischen Staat», allenfalls in einer Koalition mit Russland: «Wir müssen den IS auslöschen. Wir müssen sie loswerden», sagte er im Wahlkampf. Ob die USA sich unter einem Präsidenten Trump verstärkt im Syrien-Konflikt engagieren würden, ist aber unklar. Einerseits ist der Republikaner der Meinung, dass militärisches Engagement der USA im Mittleren Osten teuer und ineffizient sei. Andererseits ist nicht auszuschliessen, dass die neo-konservativen Berater in seinem Team ihn zu einer Intervention treiben könnten.

Härter gegenüber Iran

Auch im Atomkonflikt mit Iran lagen die Demokraten Clinton und Obama keineswegs auf der gleichen Linie. Als Aussenministerin in der ersten Regierung Obama (2009-2013) durchkreuzte sie diplomatischen Annäherungsversuche zwischen Washington und Teheran. Erst in Obamas zweiter Amtszeit, als Clinton nicht mehr Aussenministerin war, gelang im Sommer 2015 die Einigung im Atomstreit. Zwar unterstützt Clinton jetzt das Atomabkommen, den Beginn einer weitergehenderen diplomatischen Öffnung gegenüber Teheran sieht sie darin aber nicht. Vielmehr betrachtet sie Iran als Konkurrenten um die Vormachtstellung im Persischen Golf, den sie als zentral für die Interessen der USA erachtet. Als Präsidentin dürfte Clinton daher die Kritik an den politischen Zuständen in Iran verschärfen – womöglich bis hin zu offener Unterstützung oppositioneller Gruppen.

Trump hat das Atomabkommen mit Iran heftig kritisiert, will aber nicht daran rütteln. Für den Multi-Milliardär ist die Islamische Republik in erster Linie wirtschaftlich interessant – als lukrativer Markt für US-Unternehmen. Er könnte sich daher für eine Stärkung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und Iran einsetzen. Sollte das nicht gelingen, will er das Atomabkommen mit aller Härte durchsetzen.

