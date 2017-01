In einer zweiten Limousine fuhren die bisherige First Lady Michelle Obama und ihre Nachfolgerin Melania Trump zu der Zeremonie. Trump sollte am Freitag um 11.47 Uhr Ortszeit (17.47 MEZ) als 45. Präsident der USA vereidigt werden.

Er wird den Amtseid vor dem Obersten Verfassungsrichter der USA ablegen, John Roberts. Er wird auf zwei Bibeln schwören: auf seine eigene und - wie Obama - auf die des früheren US-Präsidenten Abraham Lincoln.

Regnerisches Wetter

Barack und Michelle Obama hatten Donald und Melania Trump am Morgen im Weissen Haus empfangen. Das Treffen beim Tee zwischen den Obamas und Trumps dauerte etwa eine Stunde.

Kurz davor hatte Obama ein letztes Mal das Oval Office aufgesucht, Büro und Machtzentrum des US-Präsidenten. Dort hinterlegte er einen Brief auf dem Schreibtisch. Es gehört zur Tradition, dass der scheidende US-Präsident eine Notiz für seinen Nachfolger hinterlässt.

Im Anschluss an die Vereidigungszeremonie sollte Trump eine etwa 20-minütige Rede halten. Danach verlassen die Obamas Washington. Am Nachmittag führt eine Parade Trump vom Kapitol zum Weissen Haus. Für den Abend stehen Feierlichkeiten mit Bällen auf dem Programm. Die Amtseinführung in Washington findet bei kühlem, regnerischem Wetter statt.

Hillary Clinton auch dabei

Zur Zeremonie wurden rund 800'000 Schaulustige erwartet. Zu den geladenen Gästen der Zeremonie zählten unter anderem Trumps unterlegene Gegnerin Hillary Clinton mit ihrem Mann, Ex-Präsident Bill Clinton, sowie dessen Nachfolger George W. Bush mit Gattin Laura Bush.

In der Stadt herrschten massive Sicherheitsvorkehrungen. Grosse Teile der Innenstadt waren durch Beton- und Metallbarrikaden für den Autoverkehr abgesperrt. Laut den Behördenangaben sollten rund 28'000 Sicherheitsbeamte im Einsatz sein.

Der 70-jährige Trump war auch am Tag seiner Amtsübernahme bereits am Morgen auf Twitter zu lesen: "Heute fängt alles an. Ich sehe Euch um 11.00 Uhr (17.00 MEZ) zur Vereidigung", schrieb er am Freitag als erstes auf Twitter. "DIE BEWEGUNG GEHT WEITER - DIE ARBEIT BEGINNT!"

Laut Umfragen tritt der Immobilienmilliardär das Amt mit historisch niedrigem Rückhalt in der Bevölkerung an. Nur rund 40 Prozent der Bürger sehen ihn positiv. Sein Vorgänger Obama verlässt dagegen das Weisse Haus mit hohen Popularitätswerten. Für Samstag ist ein "Frauenmarsch" gegen Trump in der Hauptstadt und an vielen anderen Orten in den USA und weltweit geplant. Allein in Washington werden Hunderttausende erwartet.