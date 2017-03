Die Polizei korrigierte die Zahl der Toten von fünf auf vier, ohne weitere Angaben dazu zu machen. Unter den Toten ist auch der Attentäter. Rund 40 Menschen wurden verletzt. 29 Menschen wurden am Donnerstag noch in Spitälern behandelt. Sieben von ihnen sind laut Scotland Yard in einem kritischen Zustand.

Verletzte stammen aus elf Ländern

Der Attentäter war zunächst auf der Westminster-Brücke mit einem Auto in die Passanten gerast. Später krachte der Wagen - ein grauer SUV - in den Zaun des Parlaments, wo der Attentäter einen Polizisten niederstach, bevor er von Sicherheitskräften erschossen wurde. Neben dem Polizisten kamen auf der Brücke eine Frau Mitte 40 und ein Mann Mitte 50 ums Leben.

Bei dem Anschlag seien Menschen aus mindestens elf Ländern betroffen, sagte May weiter. Unter den Verletzten seien zwölf Briten, drei französische Schüler, zwei Rumänen, vier Südkoreaner, zwei Griechen und jeweils eine Person aus Deutschland, Polen, Irland, China, Italien und den Vereinigten Staaten.

Laut BBC wurde das bei dem Anschlag verwendete Fahrzeug in Birmingham gemietet. Die mittelenglische Stadt gilt als Hochburg der Islamistenszene in Grossbritannien.

Einer der mutmasslichen Drahtzieher von Brüssel und Paris, Mohamed Abrini, hatte dort gewohnt. Er sitzt seit seiner Festnahme in Belgien im April vergangenen Jahres in Haft. Der Anschlag in London ereignete sich am Jahrestag der Brüsseler Anschläge vom 22. März 2016 mit 32 Toten.

"Wir haben keine Angst"

Premierministerin May sagte im Parlament, "wir haben keine Angst, und unsere Entschlossenheit wird angesichts des Terrorismus niemals wanken". May hatte zuvor mit den Abgeordneten eine Schweigeminute im Gedenken an die Opfer abgehalten.

An der Parlamentssitzung nahm auch der französische Aussenminister Jean-Marc Ayrault teil. Er hatte zuvor die Angehörigen der drei verletzten französischen Schüler getroffen.

Die Tat löste international Bestürzung und Anteilnahme aus. Paris schaltete die Beleuchtung des Eiffelturms ab, das Brandenburger Tor in Berlin sollte in den Farben der britischen Flagge angestrahlt werden. Für 19.00 Uhr ist eine Gedenkveranstaltung auf dem Trafalgar Square in London geplant.

"Wir dürfen uns nicht beugen; wir dürfen nicht zulassen, dass die Terroristen Erfolg haben und unseren Lebensstil zerstören oder Gemeinden spalten", sagte der Londoner Bürgermeister Sadiq Kahn.