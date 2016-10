Sozialdienste für Kinder zuständig

Ungelöst bleibt vor allem die Frage der mehr als unbegleiteten 1000 Minderjährigen in dem Elendscamp. Sie können nach französischer Gesetzgebung nicht mit Erwachsenen in Asylzentren untergebracht werden. Zuständig sind Sozial- und Waisendienste in den einzelnen Departementen Frankreichs, doch sie sind meist jetzt schon überfordert. Zudem herrscht in Calais Uneinigkeit, wie viele der Anwesenden überhaupt minderjährig sind. Die Betroffenen verfügen oft über keine Papiere und geben ein tieferes Alter, um nicht als Erwachsene ausgewiesen zu werden.

Eine neue Zählung des Hilfswerks Terre d’Asile veranschlagt die Zahl der Kinder und Jugendlichen auf 1290, bei einer Gesamtzahl von rund 10 000 Flüchtlingen. Noch im August waren 865 «isolierte Minderjährige» – so der Behördenjargon – gezählt worden. Klar ist nur, dass sie in dem riesigen Lagerlabyrinth unter «unwürdigen, unhygienischen und gefährlichen Bedingungen» leben, wie das Kinderhilfswerk Unicef festgehalten hat.

Und dass auch sie grossmehrheitlich nach England wollen. London hat sich in einem Abkommen mit Paris bereit erklärt, elternlose Jugendliche aufzunehmen, wenn sie in England über Angehörige verfügen. Britische und französische Beamte vernehmen sie derzeit vor Ort. Verlangt wird eine Telefonnummer in England, die per Anruf auf die Existenz von Eltern, Tanten und Onkeln hin geprüft wird. Hinter einzelnen Nummern sollen sich allerdings Schlepper verbergen, die eine letzte Tranche der Bezahlung erwarten.

Vor allem will die britische Regierung nicht mehr sämtliche Minderjährige aus Calais aufnehmen. Cazeneuve reiste deshalb vor Wochenfrist persönlich nach London, um seine britische Amtskollegin Amber Rudd an die «moralische Pflicht» der Familienzusammenführung zu erinnern. Denn trotz des bilateralen Abkommens sind laut Pariser Darstellung seit dem Frühling nur

97 Kinder und Jugendliche mit ihren Familien in England zusammengeführt worden. Am Montag reisten vierzehn weitere über den Kanal, ein weiteres Dutzend soll noch diese Woche folgen.

«Komplette Ungewissheit»

Insgesamt will England nur noch 300 Minderjährige aufnehmen, wobei die 12-Jährigen und Jüngeren Vorrang haben sollen. Und die 1000 verbleibenden Jugendlichen? «Diesbezüglich besteht komplette Ungewissheit», meinte François Guennoc vom Hilfswerk Auberge des Migrants. Die französischen Behörden seien davon ausgegangen, dass alle Minderjährigen in England Aufnahme finden würden.