Die Türkei ist 2016 von einem Terroranschlag nach dem andern erschüttert worden. Gerade einmal 75 Minuten dauert es, bis auch 2017 zum Alptraum wurde.

Hunderte Menschen sind in der Nacht zu Sonntag im Club Reina zusammengekommen, um das neue Jahr zu begrüssen. Der Nachtclub im schicken Ausgehviertel Ortaköy ist einer der grössten und berühmtesten in der türkischen Millionenmetropole, er liegt am Bosporusufer, kurz hinter der ersten Brücke über die Meerenge. Ein toller Ort, um Silvester zu feiern. Doch gegen 01.15 Uhr wird aus der Party ein Massaker.

Die Nachrichtenagentur DHA verbreitet die Aufnahme einer Überwachungskamera vor dem Club, auf der zu sehen ist, wie aus dem linken Bildrand heraus geschossen wird. Querschläger prallen von der viel befahrenen Strasse ab, die an dem Reina vorbeiführt. Ein Mensch wälzt sich auf dem Boden, vermutlich von einer Kugel getroffen. Dann rennt der Angreifer um sich schiessend auf den Eingang zu - und verschwindet offenbar in dem Club.

"Das ist ein Terrorangriff"

Der Mann ist auf den Bildern nur schemenhaft zu sehen, scheint aber in schwarz gekleidet zu sein. Die Nachrichtenagentur DHA berichtet dagegen von zwei Angreifern, die Weihnachtsmannkostüme getragen haben sollen. Ein solches Kostüm ist auf den Bildern der Überwachungskamera allerdings nicht zu erkennen.

Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin tritt zwei Stunden später vor die Medien in Ortaköy. Zunächst ist nur von Verletzten die Rede gewesen, Sahins Worte sind ein Schock für die Nation: Etliche Menschen sind getötet worden. Sahin sagt auch: "Das ist ein Terrorangriff." Dabei liegt der letzte schwere Anschlag des alten Jahres in Istanbul - als zwei Selbstmordattentäter am Fussballstadion in Besiktas mehr als 40 Menschen mit in den Tod rissen - gerade einmal drei Wochen zurück.

Einer oder zwei?

Sahin spricht nur von einem Angreifer in der Silvesternacht. Doch auch eine Augenzeugin, die von der Zeitung "Hürriyet" zitiert wird, will zwei gesehen haben - wie von der Nachrichtenagentur DHA gemeldet.

"Zwei Personen schossen mit Waffen", sagt die Augenzeugin. "Plötzlich fingen die Leute an zu laufen. Mein Mann sagte mir, ich solle ja keine Angst haben. Er ist auf mich gesprungen. Die Menschen sind über mich hinweg gelaufen. Mein Mann wurde an drei Stellen angeschossen." Spezialkräfte seien dann in den Club eingedrungen, in dem inzwischen alles voller Scherben gewesen sei. "Es war furchtbar."

Noch am Donnerstag hatte die Deutsche Botschaft angesichts der vielen Terroranschläge der vergangenen Monate Deutsche zur Vorsicht in der Silvesternacht aufgerufen. Anschläge von terroristischen Gruppierungen seien nicht ausgeschlossen.

Viele schreckliche Ereignisse

Die Polizei in Istanbul war mit einem Grossaufgebot im Einsatz, um Anschläge zu verhindern - Medien sprachen von 17'000 Polizisten. Allerdings konzentrierten sich die Sicherheitskräfte anscheinend auf den Taksim-Platz und die Ausgehmeile Istiklal Caddesi. Der Taksim wurde für den Verkehr gesperrt, an den Zugängen zur Istiklal Caddesi errichtete die Polizei Checkpoints, an denen Personen und Taschen kontrolliert wurden.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan war noch am Samstag in seiner Neujahrsbotschaft auf die vielen Terroranschläge im abgelaufenen Jahr eingegangen. 2016 sei bedauerlicherweise ein Jahr gewesen, in dem ein schreckliches Ereignis dem nächsten gefolgt sei. Erdogan sagte dennoch gleich zu Beginn seiner Ansprache: "Wir lassen 2016 hinter uns und betreten 2017 mit neuen Hoffnungen und Erwartungen."

Burkhalter drückt Betroffenheit aus

Aussenminister Didier Burkhalter drückte nach dem Angriff seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu seine Betroffenheit aus, wie ein Sprecher mitteilte. Es liefen Abklärungen, ob Schweizerinnen und Schweizer betroffen sind. Die Schweizer Vertretung in der Türkei stehe mit den lokalen Behörden in Kontakt. Von bislang 21 identifizierten Toten waren nach Behördenangaben 16 Ausländer.

Weltweit drückten Staats- und Regierungschefs Bestürzung aus über den erneuten Anschlag in der Türkei. Die US-Regierung sprach von einer Gräueltat ausgerechnet an Silvester, was die Brutalität der Angreifer nur noch unterstreiche. Präsident Barack Obama bot den türkischen Behörden Hilfe an, wie das Weisse Haus mitteilte.

Die deutsche Regierung zeigte sich entsetzt über den Angriff. "Wir sind tief bestürzt und trauern mit den Menschen in #Istanbul", twitterte das Auswärtige Amt. Die EU-Aussenbeauftragte Frederica Mogherini schrieb auf Twitter: "2017 startet mit einem Angriff in Istanbul. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir arbeiten weiter daran, solche Tragödien zu verhindern."