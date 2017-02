Wer noch daran gezweifelt hat, muss spätestens jetzt einsehen: Donald Trump meint es ernst mit seinem Krieg gegen die Medien. Gewiss: Er lässt keine Journalisten verhaften oder Medienunternehmen schliessen; Letzteres ist in den USA auch nicht so einfach wie zum Beispiel in der Türkei.

Aber der US-Präsident bezeichnet unliebsame Journalisten als «Volksfeinde» – ein Begriff, der im deutschsprachigen Raum schlimme Erinnerungen weckt. Er schliesst ihm nicht genehme Medien mit fadenscheinigen Argumenten von einer Pressekonferenz aus. Und jetzt hat er auch noch seine Teilnahme am traditionellen Dinner der White House-Press abgesagt – ein lockerer, keineswegs tierisch ernster Anlass.

Das alles ist verheerend. Nicht weil dieses Verhalten einzelne Journalisten vor den Kopf stösst; Medienschaffende sind harte Kritik gewöhnt. Sondern weil Trump Journalisten, deren Meinung ihm nicht in den Kram passt, abstraft und an ihrer Arbeit hindert. «Medien sind die bellenden Wachhunde der Demokratie», sagte der Satiriker Ephraim Kishon. Mehr noch: Medien sind der Stachel im Fleisch der Mächtigen.

Gerade in Zeiten von Politikern wie Trump, Putin, Erdogan und vielleicht bald auch Wilders und Le Pen, die Tatsachen verdrehen und ihre Meinung als die allein seligmachende verkaufen, ist es Aufgabe der Medien, den Regierungen auf die Finger zu schauen. Trump dreht dieses Verhältnis um: Nicht die Medien kontrollieren das Weisse Haus, sondern das Weisse Haus kujoniert die Medien.

Alles, was Trump sagt und tut, ist ein gefundenes Fressen für Satiriker und Comedians. Doch damit ist es nicht getan. Es ist wichtig und richtig, dass die Medien sich nicht entmutigen lassen und der Stachel im Fleisch dieses Präsidenten bleiben.