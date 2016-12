Herr Humer, kam der Anschlag in Berlin für Sie überraschend?

Stephan Humer: Nein. In den Tagen und Wochen vor dem Anschlag war es für mein Verständnis fast schon zu ruhig. Für mich war immer klar: Auch wenn der IS in Syrien und im Irak militärisch zunehmend stärker unter Druck gerät, ist die Terrorgefahr in Europa nicht vorbei – ganz im Gegenteil. Ein geschwächter IS reagiert in einer ersten Phase gegenüber Europa noch wütender.

Sie befanden sich zum Zeitpunkt des Anschlags in unmittelbarer Nähe zum Tatort, dem Breitscheidplatz.

Wie haben Sie die Situation erlebt?

Es fühlte sich surreal an. Ich war gerade auf dem Kurfürstendamm unterwegs, als mir von allen Seiten Einsatzkräfte mit Blaulicht entgegenkamen. Gleichzeitig wurde es auf den Strassen völlig ruhig. Die Menschen suchten still das Weite. Die ganze Situation war sehr beklemmend, noch bevor mir dank einer Push-Meldung auf dem Handy klar wurde, was überhaupt vor sich geht.