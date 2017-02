Guttenberg beteuert, er strebe kein politisches Amt an. Schon vor einiger Zeit liess er die «Süddeutsche Zeitung» wissen, dass er für sich keine Zukunft mehr im politischen Betrieb sehe. Unabhängig davon, ob er dies überhaupt wolle, «würden die berechtigten Gründe für meinen Rücktritt sowie mein lausiger Umgang damit eine Rückkehr nicht rechtfertigen».

Gut möglich, dass der in der Bevölkerung nach wie vor geschätzte Freiherr Zugpferd der CSU und Spielball von Seehofer in einem ist. Die Partei soll von der Strahlkraft Guttenbergs profitieren. Zugleich bietet sich Seehofer die Chance, einen parteiinternen Widersacher aufs Abstellgleis zu befördern. Seehofer hat nämlich schon öfter signalisiert, dass er CSU-Chef und nach der Landtagswahl 2018 auch Ministerpräsident von Bayern bleiben will. Allerdings macht ihm sein Finanzminister Markus Söder diesen Anspruch streitig. Söder und Seehofer verbindet eine tiefe gegenseitige Abneigung.

Der CSU-Chef hat deshalb versucht, seinen Finanzminister mit einem Trick als Nachfolgekandidat aus dem Weg zu räumen: Er will Söder nach der Bundestagswahl nach Berlin wegbefördern. Doch der Rivale will nicht. Er denke nicht daran, sein geliebtes Bayern zu verlassen.

Guttenberg als Werkzeug für den Machterhalt

Der Politbeobachter Heinrich Oberreuter, als CSU-Mitglied ein interner Kenner der Bayernpartei, vermutet, dass Seehofer mit Guttenbergs Hilfe seinen Finanzminister zügeln will. Indem Guttenberg in der Partei plötzlich wieder präsent sei, würde die Liste potenzieller Seehofer-Nachfolger länger. «Guttenberg mischt die Debatte um Seehofers Nachfolge neu auf», sagt Oberreuter. «Je mehr Wirrwarr parteiintern um Seehofers Nachfolge entsteht, umso schlechtere Karten hält Söder in der Hand. Und wenn Chaos herrscht, dann wird Seehofer einfach weitermachen.»

Dass Guttenberg – entgegen seinen Beteuerungen – ein Comeback in der deutschen Politik anstrebt, hält Oberreuter für eher unwahrscheinlich. «Auch wenn es in der CSU nun einige gibt, die in Guttenberg den künftigen Aussenminister sehen. Aber das halte ich für Quatsch.» Ausschliessen lasse sich eine plötzliche Rückkehr des einstigen Hoffnungsträgers an die Spitze der Politik indes nie. Sollte die CSU nach der Bundestagswahl wieder an der Regierung beteiligt sein und «wird Guttenberg dann nach Berlin gerufen, kann er immer noch sagen: Okay, wenn ihr das wirklich wollt, dann mache ich es halt wieder.»