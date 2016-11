Die elektrischen Lichter in den französischen Nationalfarben in Blau, Weiss und Rot wurden am Sonntagabend ausgesetzt.

Der auch bei Touristen beliebte Kanal fliesst durch das Viertel im Osten der französischen Hauptstadt, in dem Terroristen vor einem Jahr Anschläge auf Bars und den Konzertsaal "Bataclan" verübt hatten. Die Aktion war die Initiative eines Vereins. Die Laternen sollten anschliessend wieder eingesammelt und für ein Kunstprojekt genutzt werden.