Ein bewaffneter Mann hat auf dem internationalen Flughafen von Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida mehrere Menschen getötet. Das teilte der Sheriff des Landkreises Broward am Freitag mit.

Der Sender NBC berichtete unter Berufung auf Strafverfolgungsbehörden von mindestens vier Toten und neun Verletzten. CNN sprach von fünf Toten.

Ein Verdächtiger sei in Haft. Der mutmassliche Schütze liess sich nach der Tat widerstandslos verhaften. Bei ihm wurde ein Armeeausweis gefunden.

Der Mann sei von April 2010 bis Februar 2011 im Irak stationiert gewesen und habe die Armee im August 2016 verlassen, sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums am Freitag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP.

Der Sender CBS News berichtete unter Berufung auf Bundespolizisten, ein Mann, der auf die Beschreibung des Mannes passe, sei vor zwei Monaten in ein Büro der Bundespolizei FBI in Anchorage im Bundesstaat Alaska gekommen. Er habe gesagt, dass die Behörden ihn zum Anschauen von Videos der Terrormiliz IS gezwungen hätten. Aus Sorge um seinen psychischen Zustand hätten die FBI-Beamten den Mann in eine psychiatrische Klinik gebracht, hiess es in dem Bericht.

Laut US-Medien war der Mann mit einem Flugzeug aus Kanada oder Alaska in Fort Lauderdale gelandet. Seine Waffe habe sich in seinem aufgegebenen Gepäck befunden, was in den USA grundsätzlich erlaubt ist. Der Mann habe nach der Abholung seines Gepäcks die Toiletten aufgesucht, um seine Waffe zu laden.

Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Der Flughafen - offizieller Name "Fort Lauderdale-Hollywood International Airport" - twitterte, es gebe "einen Vorfall im Terminal 2". Der Vorfall habe sich im Bereich der Gepäckausgabe ereignet.