«Amerikaner laden wir nie ein»

Zur russischen Aussenpolitik gehören nebst Besichtigungstouren auch andere, unzimperlichere Methoden. Im Frühjahr 2015 enthüllte die Investigativjournalistin Ludmilla Sawtschuk mittels Undercover-Recherche, wie von einem Bürokomplex in der Millionenstadt St. Petersburg aus versucht wird, die öffentliche Meinung im Westen zu beeinflussen. Rund 400 sogenannte Internet-Trolle würden in dieser Zentrale der russischen Online-Propaganda arbeiten, berichtete sie – ein jeder müsse eine tägliche Quote an Kommentaren auf westlichen Nachrichtenportalen erfüllen. Sie selbst habe in einer Abteilung gearbeitet, in der Mitarbeiter Blogs von fiktiven Personen schrieben, erzählte sie damals der «Welt». Darunter eine Wahrsagerin, die eine düstere Zukunft für Deutschland und die Europäische Union prognostizierte. Nach der Enthüllung sei die Trollfabrik nicht etwa geschlossen worden, berichtete die deutsche Tageszeitung kürzlich. Sie sei bloss einige Strassen weiter in ein neues Gebäude gezogen.

Auch im zurückliegenden Wahlkampf um die US-Präsidentschaft spielte Russland eine Hauptrolle: Das US-Ministerium für Inlandsicherheit jedenfalls ist überzeugt, dass der Kreml hinter den Hackerangriffen gegen die demokratische Kandidatin Hillary Clinton stand, die sie beim Duell gegen den Republikaner Donald Trump womöglich die entscheidenden Stimmen kosteten. Freilich setzt nicht nur Putin auf Propaganda: In der Hoffnung, vermeintlichen Konsens in ausländischen Onlineforen und auf sozialen Medien herzustellen, setzt beispielsweise auch das US-Militär schon seit Jahren auf Bots und Fakeaccounts. Und ein Onlineportal wie das Trump nahestehende rechtskonservative Breitbart News Network ist mit Sputnik und RT zumindest dahingehend zu vergleichen, als es vorgibt, eine Alternative zu den «MainstreamMedien» darzustellen und in seinen Berichten eine Geschichte in aller Regel bloss von einer Seite beleuchtet.