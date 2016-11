Wie sich meine Sicht auf Russland und die russischen Medien veränderte

Ich wusste, dass Russland seine kommunistischen Jahre hinter sich gelassen hatte, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass soviele internationale Ketten im Land aktiv sind: Dunkin´ Donuts, McDonald's, Burger King, Starbucks, H&M – um nur einige wenige zu nennen. Erstaunlich fand ich auch, dass in unserem Hotel unzählige Kinder Halloween feierten und um Rubel baten. Eine Veränderung zwischen den verschiedenen Generationen ist sichtbar: Die jungen Leute verhalten und kleiden sich viel westlicher und sprechen viel besser Englisch als die Alten. Allerdings war ich nur in den touristischsten Stadtteilen Moskaus – im Hinterland sind diese Entwicklungen wahrscheinlich noch nicht gleichermassen spürbar.



Was die russischen Medien angeht, war ich von der Modernität ihrer Ausstattung überrascht sowie von der hohen Summe, die investiert wird um ein internationales, in dutzenden Sprachen aktives Newsnetzwerk aufzubauen. Sputnik hat Korrespondenten in allen wichtigen Städten der Welt! Nicht überraschend fand ich hingegen die Tatsache, dass die redaktionelle Linie weitestgehend den Verlautbarungen der Regierung entspricht.



Wem ich mehr traue: den News in Argentinien oder den alternativen News der russischen Medien?

Ich traue beiden nicht. Die internationalen News in Argentinien kommen von den grossen Nachrichtenagenturen wie Reuters, AP, AFP und EFE, weil sich die lokalen Medien keine oder fast keine Auslandkorrespondenten leisten können. Ich arbeite in der wichtigsten Nachrichtenagentur meines Landes, und selbst wir haben nur in London, Barcelona, Vatikan-Stadt, Santiago de Chile und San Pablo eigene Leute.



Alle erwähnten internationalen Nachrichtenagenturen verfolgen eine redaktionelle Linie, die ihren politischen und finanziellen Interessen entspricht. Die russischen Medien machen genau dasselbe, einfach aus entgegengesetzter Richtung. Deshalb traue ich niemandem, sondern bevorzuge – soweit es möglich ist – beide Seiten zu konsultieren und in meinen Artikeln beide Positionen zu reflektieren.



Stecken wir mitten in einem Informationskrieg zwischen westlichen und östlichen Medien?

Ja, wir befinden uns in einem Informationskrieg. Allerdings finde ich es schwierig, ihn auf ein Duell zwischen westlichen und östlichen Medien zu reduzieren. Ich glaube vielmehr, dass es eine hegemoniale und eine alternative Presse gibt, wobei sich deren genaue Ausprägungen je nach Land unterscheiden: Was in den USA einer hegemonialen redaktionellen Linie entspricht, entspricht in Russland der alternativen Sichtweise. Und umgekehrt.



Eigentlich ist die Metapher, wir befänden uns in einem Informationskrieg, nicht richtig: Schliesslich tötet die Presse niemanden direkt. Dennoch finde auch ich, dass wir uns in einem eben solchen Krieg befinden, in dem Wörter wie Raketen wirken können. Teilweise wird die Freiheit der ausländischen Journalisten beschnitten; sie können ihrer Arbeit nicht ungehindert nachgehen.



Eine Vorhersage zu treffen, wie sich dieser Krieg entwickeln wird, ist schwierig. Der technische Fortschritt macht es immer einfacher, Information zu erhalten und zu verbreiten. Soziale Netzwerke ermöglichen den Zugang zu diesen Informationen und schmälern die Notwendigkeit, traditionelle Medien zu konsultieren. Der Fokus der Medien wird in den nächsten Jahren deshalb darauf liegen, diese Instrumente besser zu verstehen und sich anzueignen, damit sie ihre redaktionelle Linie weiterhin durchsetzen können und gegenüber sozialen Medien nicht weiter an Terrain einbüssen; die Regierungen wiederum werden eine stärkere Kontrolle des Internets anstreben und Spionage betreiben, wie durch die Enthüllungen von Whistleblower Edward Snowden bereits ruchbar wurde.

Sekarsari Utami, Indonesien:

„Russland braucht eine Stimme im Westen“