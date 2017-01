Taten: Mauerbau, Gesundheitsreform und Pipelines

Vier «Executive Orders» hat Donald Trump in seiner ersten Woche unterzeichnet. Diese Anordnungen sind rechtlich bindend und beauftragen die Verwaltung mit konkreten Aufgaben. Es liegt im Ermessen Trumps, solche Anordnungen zu erlassen. Erst wenn für deren Umsetzung Bundesgelder eingesetzt werden müssten, kann das Parlament einschreiten.

Gesundheitsreform: Trumps allererste Anordnung richtete sich gegen Obamas Gesundheitsreform. Bis die rechtlichen Schritte eingeleitet werden könnten, um «Obamacare» endgültig abzuschaffen, müsste alles unternommen werden, um die «finanziellen Bürden» der Reform so klein wie möglich zu halten, fordert Trump.

Neben diesen vier «Executive Orders» hat Trump acht «Presidential Memoranda» erlassen. Auch sie haben gesetzlichen Charakter, sind im amerikanischen System aber rechtlich weniger bindend als die «Executive Orders».

Anstellungsstopp: Mit Ausnahme des Militärs und des Sicherheitsapparates dürfen bis auf weiteres keine neuen Beamten mehr eingestellt werden.

Taten: Mauerbau, Gesundheitsreform und PipelinesNeben der «Executive Order», dass die Überprüfung ökologischer Beschwerden beschleunigt werden muss, hat Trump vier weitere Anordnungen erlassen, die den Bau der beiden Pipelines betreffen. Unter anderem müssen die Materialien, die für die Fertigstellung verwendet werden, in den USA hergestellt werden.

Worte: Waterboarding, «Black Sites» und Wahlbetrug

Trump hat an öffentlichen Auftritten und in zwei längeren Fernsehinterviews mit den Sendern ABC und Fox News mit spektakulären Aussagen mächtig Staub aufgewirbelt. Und er hat deutlich gemacht, dass er auch als Präsident die Finger nicht vom Kurznachrichtendienst Twitter lassen kann. Nicht alles, was Trump sagte, hat jedoch Hand und Fuss.

Wiedereinführung der Folter: In zwei Fernsehinterviews hat Trump betont, dass er «absolut» an die Wirksamkeit der Foltermethode «Waterboarding» glaube. Beim Waterboarding wird einem gefesselten Menschen so lange Wasser übers Gesicht geleert, bis er glaubt, zu ertrinken. Die Methode kam unter George W. Bush mehrfach zum Einsatz, um Geständnisse von vermeintlichen Terroristen zu erpressen. Trump sagte allerdings, er verlasse sich bei der Frage, ob er das Waterboarding wieder einführen soll, auf seine Sicherheitsberater. Entschieden ist noch nichts.

«All talk, no action» seien die Politiker, monierte Trump im Wahlkampf immer wieder. In seiner ersten Woche als Präsident machte er deutlich, dass er alles daransetzt, als «Action»-Präsident und nicht als «Schwafli» in die Annalen einzugehen.