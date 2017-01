Drohungen, angereichert mit ein wenig Süssholz – vor der als programmatisch angekündigten Rede von Premierministerin Theresa May signalisiert die Londoner Regierung Härte für die bevorstehenden EU-Austrittsverhandlungen. Übereinstimmenden Äusserungen einflussreicher Kabinettsmitglieder zufolge strebt die Insel den «harten Brexit» einschliesslich Austritt aus dem Binnenmarkt an.

«Wir werden die Kontrolle über unsere Gesetze heimholen und über die Einwanderung selbst entscheiden», teilte der zuständige Brexit-Minister David Davis am Sonntag mit und versicherte, Grossbritannien wünsche der EU politischen und wirtschaftlichen Erfolg. Für den Fall mangelnden Entgegenkommens seitens der 27 Partner stellte Finanzminister Philip Hammond die Umwandlung des Landes in ein Steuerparadies in Aussicht: «Wir könnten gezwungen sein, unser Wirtschaftsmodell zu ändern.»

Wann immer die seit sechs Monaten amtierende Regierungschefin ihr selbstverordnetes Schweigen zu dem Thema brach, war die Botschaft die gleiche: Ihr Land wolle zukünftig weder die Personenfreizügigkeit zulassen noch sich der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg beugen. Beides ist mit der Mitgliedschaft im grössten Binnenmarkt der Welt unvereinbar. Insofern erwartet Mays Zuhörerschaft im Lancaster House am Dienstag wenig Überraschungen, soweit die in Londoner Medien vorab verbreiteten Auszüge die Rede korrekt wiedergeben.

Steuerparadies Grossbritannien?

Seit der Parteitagsrede der konservativen Parteichefin im Oktober waren immer wieder auch weichere Töne zu hören. Zentralbank-Gouverneur Mark Carney machte sich für eine mindestens zweijährige Übergangsregelung stark. Einen guten Marktzugang zur EU will die Regierung für strategisch wichtige Branchen wie Finanzwirtschaft und Autoindustrie notfalls mit Beitragszahlungen erkaufen. Im Gespräch mit der «Welt am Sonntag» betonte Finanzminister Hammond Londons Kompromissbereitschaft.

Sollten die Briten aber vom Binnenmarkt ausgeschlossen bleiben, würden sie Schaden erleiden, so Hammond: «Das werden wir nicht einfach hinnehmen.» Offenbar gibt es Planspiele, die Insel in ein Offshore-Steuerparadies à la Singapur umzuwandeln. Bereits beschlossen ist die Senkung der Unternehmenssteuer auf 17 Prozent bis 2020. Grossbritannien will auf Dauer die niedrigste Unternehmenssteuer aller G-20-Länder anbieten.

«Brexit macht die Menschen ärmer»

Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn warnte am Sonntag vor «einer Art Handelskrieg» mit der EU. Die frühere konservative Bildungsministerin Nicky Morgan sprach von einem «destruktiven Brexit», der die Menschen ärmer machen werde. Damit trifft sie einen wunden Punkt: Einer Umfrage zufolge wollen selbst jene 51,9 Prozent, die im Juni für den Austritt stimmten, mehrheitlich keine finanziellen Einbussen in Kauf nehmen.

Der Verfall des Pfundes um bis zu 17 Prozent sorgt seit Monaten für teure Importe und damit eine höhere Inflationsrate; diese wird der Zentralbank zufolge bis Jahresende auf 2,5 Prozent steigen und damit die Nettolöhne sinken lassen. Harten Widerstand gegen den «harten Tory-Brexit» kündigten die in Edinburgh regierenden schottischen Nationalisten an. «Wir werden das nicht akzeptieren», teilte Vize-Parteichef Angus Robertson mit. Schottland hatte mit 62 Prozent für den EU-Verbleib gestimmt.

In Mays Rede werden die Briten erneut dazu aufgefordert, sich um die Regierung zu scharen. «Wir müssen die Zerrissenheit beenden und Brexit zum Erfolg machen», findet die Regierungschefin. Die «Schützengräben des Referendums» will auch eine Gruppe von EU-Befürwortern und -Gegnern verlassen. Das vom Think-Tank «British Future» koordinierte Manifest spricht optimistisch vom engstmöglichen Freihandelsdeal mit der EU; dazu soll auch weiterhin die EU-Einwanderung gehören, allerdings unterhalb der Personenfreizügigkeit. Möglichst bald sollten zudem die Rechte der drei Millionen EU-Bürger klargestellt werden, die teilweise seit Jahrzehnten auf der Insel leben.