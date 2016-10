Die "New York Times" hatte am Vortag die Vorwürfe zweier Frauen publiziert, die sich vor Jahren von Trump bedrängt gefühlt hatten. In einem Fall soll er einer heute 74-Jährigen in einem Flugzeug an die Brust und unter den Rock gefasst haben.

Eine andere soll er ohne Einverständnis auf den Mund geküsst haben. Ein Reporterin schrieb, Trump habe sie an eine Wand gedrückt und innig geküsst. "Das soll ich gemacht haben? Schaut sie euch doch an", war seine Replik.