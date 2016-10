Die Rednerin am Pult machte eine Pause. Ganz kurz, nicht zögerlich, eher bewegt. «Und jetzt», sagte Michelle, «jetzt kommt diese Sache!»

Wieder ein Moment. Aus dunklen Augen ein intensiver Blick, ein sattes Gramm Grimm. Ein tiefer Atemzug durch Brust und Nase, fast ein Schnauben. Die Andeutung eines Lächelns, der Spur nach wie Erbarmen. Am langen Ende eines festen Arms eine offene Hand, gespreizt voller Grazie wie bei einer Primadonna. Eine Geste, die ringsum alle einlud, alle mit einschloss: «Ich meine, schaut auf uns!» Applaus brandete auf, der Atem stockte . . .

Trumpiert euch bloss nicht

War schlicht wieder mal grossartig, wie die First Lady das zuletzt machte. Noch ist sie First Lady, wird lange noch die wahre First Lady bleiben, trumpiert euch bloss nicht! Dieser, der Unaussprechliche, nannte Michelle hinterher «Verlierer». Der Mann ist wirklich blind; eine grössere Gewinnerin gab es nicht in den letzten Wochen.

Aber zurück zur Rede – ob Michelle Ghostwriter hat, neben Ghost-Abschreiberinnen? Sie steigerte stetig den Unmut darüber, wie ein Politiker, dessen Name sie nie erwähnte, ein halbes Land wegwirft als «them» («die dort», mitklingend «jenes Pack»). Und richtete auf dem Gipfel ihrer Anklage den Blick dann auf diese «them» – so: «Schaut auf uns!»

Okay – aber ewig dieses Michelle, Michelle; darf man eine First Lady duzen?

Nein. Auch dort nicht, wo einer nichts dafür kann, die First Lady zu lieben. Was nur Unglückliche tun, ausgemachte Narren – halb Amerika ist derzeit so närrisch. Im Unglück, in Kürze die Göttin aller First Ladys aus den Augen zu verlieren, nur weil der olle Gatte das Haus räumen muss, lassen sie trunken noch einmal Michelles ganze Klasse auf sich wirken, ihren Glanz und Geist, ihr Feuer und Temperament.