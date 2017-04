"Wir haben erste Angaben darüber, dass Menschen verletzt sind", sagte ein Polizeisprecher dem Sender SVT. Laut dem schwedischen Radio soll es Tote geben. "Ich habe mindestens drei Tote gesehen, aber es gibt vermutlich mehr", sagte der Reporter. Die Polizei war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Ein kleiner Lastwagen soll den Berichten zufolge zunächst an der Kreuzung der beiden Einkaufsstrassen Drottninggatan und Kungsgatan in eine Menschenmenge gefahren sein. Anschliessend habe er seine Fahrt fortgesetzt und sei in das Kaufhaus Åhléns gerast.

SVT-Reporter vor Ort berichteten von einem Brand auf der Einkaufsstrasse und völligem Chaos. Durch die Stadt fahre ein Polizeiwagen, aus dem Polizisten "Warnung vor einer Terrortat" riefen. Ärzte seien vor Ort angekommen, um sich um die Verletzten zu kümmern.

Jeglicher U-Bahn-Verkehr soll eingestellt worden sein. Polizeihelikopter kreisten über dem Zentrum, schwerbewaffnete Polizisten hätten Stellung bezogen. Nach Angaben der Polizei gegenüber dem schwedischen Fernsehsender SVT könnte es sich um einen Terroranschlag handeln.

In den vergangenen Monaten hatte es mehrere tödliche Anschläge von Anhängern der islamistischen Terrormiliz IS gegeben, in denen Attentäter mit Fahrzeugen in Menschenmengen gerast waren, darunter in Berlin.