Das sagte Kerry beim NATO-Aussenministertreffen am Dienstag in Brüssel. "Und ich persönlich bin sehr dafür, das auf den Prüfstand zu stellen." Es sei einen Versuch wert, in Genf erneut Verhandlungen über eine politische Lösung des Krieges zu organisieren.

Zuvor hatte Russlands Aussenminister Sergej Lawrow den USA das Scheitern geplanter Verhandlungen über die umkämpfte syrische Stadt Aleppo vorgeworfen. Washington habe ein für diesen Mittwoch geplantes Expertentreffen in Genf abgesagt, erklärte er in Moskau.

"Die USA haben uns plötzlich mitgeteilt, dass sie ein Dokument überarbeiten müssen und nicht teilnehmen können", sagte Lawrow der Agentur Tass zufolge. Noch am Montag hatte er Gespräche über den Abzug aller bewaffneten Gruppen aus Ost-Aleppo angekündigt. Auf diese Vorwürfe ging Kerry bei seiner Pressekonferenz in Brüssel nicht direkt ein.