Wegen der Mehrheiten im Parlament gilt die Verabschiedung des Gesetzes als sicher. Ministerpräsident Justin Trudeau hatte die Legalisierung im Wahlkampf 2015 versprochen. Befürworter erwarten davon eine allgemein geringere Kriminalitätsrate und einen grösseren Schutz von Minderjährigen.

Kanada wäre damit der erste G7-Staat, der diesen Schritt vollzieht. Im Nachbarland USA ist der Konsum bereits in einigen Bundesstaaten erlaubt. Die medizinische Nutzung von Cannabis ist in Kanada bereits seit 2001 zulässig.

"Wir wissen, dass das Verbot gescheitert ist", sagte der Abgeordnete und frühere Polizeichef Bill Blair vor Journalisten. "Die Legalisierung soll den Zugang zu Drogen regulieren und begrenzen und Kanada sicherer machen." Der Gesetzentwurf sieht klare Beschränkungen vor. Verstösse sollen streng geahndet werden, wie der Minister für öffentliche Sicherheit, Ralph Goodale, ankündigte.

Fast alles erlaubt

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass das Aufziehen von vier Cannabis-Pflanzen für den Eigenbedarf erlaubt ist. Ausserdem dürften Bürger bis zu 30 Gramm der Droge besitzen. Der Zugang zu Cannabis soll aber erst ab 18 Jahren erlaubt sein. Der Handel mit Cannabis ausserhalb der strengen Richtlinien, der Verkauf der Droge an Jugendliche und das Autofahren unter dem Einfluss von Cannabis bleiben verboten.

Das Gesetz lehnt sich eng an die Empfehlungen einer Expertenkommission an, die ihre Ergebnisse im Dezember vorgelegt hatte. Die Mehrheit der Kanadier unterstützt die Legalisierung von Drogen. Dennoch dürften die Pläne in den kommenden Monaten zu heftigen Debatten im Parlament führen.

Der Liberale Trudeau hatte 2013 zugegeben, in seinem Leben fünf bis sechs Mal Haschisch geraucht zu haben - darunter bei einem Abendessen mit Freunden nach seiner Wahl ins Parlament. Trudeau ist seit dem Jahr 2015 Premierminister.