Karakosch war einst eine der grössten christlichen Städte im Irak. Die IS-Extremisten hatten den Ort vor mehr als zwei Jahren eingenommen, nachdem sich kurdische Peschmerga von dort zurückgezogen hatten.

Zehntausende Christen flohen damals, während die Dschihadisten in der Stadt die Kontrolle übernahmen. Sie besetzten Kirchen, nahmen Kreuze ab und verbrannten heilige Schriften. Nun haben sich die irakischen Streitkräfte zum Ziel gesetzt, auf dem Weg nach Mossul Karakosch dem IS zu entreissen.

Widerstandsnester und Autobomben

Derzeit werde ein Plan vorbereitet, um die Stadt komplett zu erobern und von Extremisten zu befreien, sagte der irakische Kommandand Rijad Taufik. "Es gibt noch Widerstandsnester und Kämpfe, sie setzen Autobomben ein - aber das wird ihnen nicht helfen."

Irakische Sicherheitskräfte und kurdische Peschmerga hatten am Montag eine seit langem erwarteten Offensive begonnen, mit der Mossul aus der Gewalt der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) befreit werden soll. Sollte die Stadt befreit werden, wäre der IS im Irak militärisch weitgehend besiegt.