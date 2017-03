«Es braucht einen Kraftakt»

Parteifreunde des Präsidenten jedenfalls befinden sich in einer unbequemen Situation. So sagt die Abgeordnete Barbara Comstock, die im nationalen Repräsentantenhaus einen heftig umkämpften Wahlbezirk in Virginia vertritt, dass sie selbstverständlich sämtliche Hetze gegen religiöse Minderheiten scharf verurteile. Im Gespräch weist sie aber darauf hin, dass der Antisemitismus gerade an den höheren Bildungsstätten im Land grassiere und es deshalb falsch wäre, bloss rechtsradikale Kreise für die jüngste Entwicklung verantwortlich zu machen. «Die extreme Linke und die extreme Rechte arbeiten in diesem Bereich Hand in Hand», sagt Comstock. Zur Bekämpfung des Antisemitismus sei deshalb ein aufklärerischer Kraftakt notwendig, sagt Comstock.

Jüdische Organisationen halten sich aus diesem parteipolitisch motivierten Streit weitgehend heraus. Sie bemängeln aber, dass die Ermittlungsbehörden bisher keine Fortschritte auf der Suche nach der Täterschaft gemacht haben. Andeutungsweise hiess es in den vergangenen Wochen, die Drahtzieher der anonymen Bombendrohungen befänden sich im Ausland. Bisher allerdings wurde diese These weder bestätigt noch dementiert. Das sei zwar frustrierend; unterkriegen lasse man sich aber nicht, betont Jeff Dannick, der Direktor des «J» in Fairfax. Und er verweist auf die zahlreichen Solidaritätsbekundungen für die jüdische Gemeinschaft. «Dies zeigt uns: Wir haben viele Freunde, die uns beistehen.»