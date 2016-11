"Im Moment ist Deutschland eines der wichtigsten Länder geworden, in denen Terroristen Unterschlupf finden", sagte Erdogan bei einer Zeremonie am Donnerstag im Präsidentenpalast in Ankara. "So offen sage ich das."

"Dabei gibt es in diesem Land eine Vielzahl an rassistischen Übergriffen gegen Türken", sagte er über Deutschland. Es sei inakzeptabel, dass sich Deutschland für Menschen einsetze, "die die Türkei als Terroristen einstuft und deren Auslieferung sie verlangt, statt diese Angriffe zu verhindern".

Er fügte hinzu: "Man wird sich zeitlebens an Euch erinnern, weil Ihr den Terror unterstützt habt." Die Zukunft Deutschlands sehe er "nicht positiv".

"Terrorplage wird euch wie ein Bumerang treffen"

Erdogan warf der Bundesrepublik vor, seit Jahren Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, der linksterroristischen DHKP-C und der Gülen-Bewegung zu "beschützen". Die Türkei macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch gegen Erdogan von Mitte Juli verantwortlich. Erdogan sagte, die Türkei sei besorgt, dass Deutschland "den Schoss für Terroristen öffnet" und zum "Hinterhof" der Gülen-Bewegung werde.