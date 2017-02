Die «Sack-Füller» in Den Haag

Die Abgrenzung gegen «die anderen» – ob es die «Mehrbesseren» in der Schwester-Gemeinde Edam oder die muslimischen Einwanderer sind – scheint fester Bestandteil der kulturellen Identität Volendams zu sein. Laut Keizer liegt der Grund auch in der Vergangenheit als Fischerdorf: Der harte Alltag der Fischerei hat die Gemeinde über Jahrhunderte zusammengeschweisst. Dagegen hätten die Regierenden in Den Haag, die «Sack-Füller», wie Keizer sie nennt, keine Ahnung von der Realität. Noch schlimmer sind anscheinend nur die Eurokraten in Brüssel. Seit die EU die Fangquoten im Ijsselmeer beschränkt habe, sei die Fischerei praktisch zum Erliegen gekommen. Vor 100 Jahren habe es in Volendam noch 250 Fischerboote gegeben, heute seien es gerade noch 4.

Dass der Niedergang der Fischerei mit der Errichtung des Dammes begann, der die Meeresbucht seit 1932 vom Wattenmeer abtrennt, will Keizer zwar nicht leugnen. Trotzdem: Brüssel bleibt der Feind. Durch den Verlust der Grenzen und die unkontrollierte Immigration fühlten die Volendamer ihre lokale Kultur bedroht, erklärt er. Und für ihn ist klar: «Geert Wilders ist der Einzige, der dieser Entwicklung entgegentritt.» Was Angela Merkel gemacht habe, gehe doch nicht: «Europa hat nicht Platz für 100 Millionen Afrikaner». Keizer betont dabei, dass die Volendamer alles andere als Fremdenfeinde oder gar Rassisten seien. Volendamer seien nette Leute. Fanatiker, die Marokkaner durch die Strassen jagten, gebe es hier nicht. Man müsse sich nur anpassen, Dialekt lernen, den Fussballverein besuchen – «sich normal verhalten», sagt Keizer, der selbst 28 Jahre im Gemeinderat sass. Wer das tue, sei herzlich willkommen. Alle anderen hätten in Volendam jedoch nichts verloren. Punkt.

«Verhaltet euch normal – oder geht»

«Sich normal verhalten» – das forderte kürzlich auch der liberal-konservative Premierminister Mark Rutte in einem mit «An alle Niederländer» überschriebenen Inserat. Was das heisst, führte er gleich aus: Nicht in Gruppen herumhängen, Busfahrer bespucken, Frauen hinterherpfeifen oder Abfall auf die Strasse werfen. Normal ist dagegen, dass man sich die Hand gibt, Lehrer respektiert, arbeiten geht. Dass der Appell des konservativ-liberalen Regierungschefs vor allem an Immigranten und Flüchtlinge gerichtet war, die sich nicht an die Regeln halten, das war dabei jedem klar. Ihnen sagt Rutte: «Verhaltet euch normal – oder geht!»

In Volendam kommt diese Mischung aus Abgrenzung und Annäherung zu Wilders bis jetzt nicht an. Hier wählt man lieber das Original als die Kopie. Ob es Wilders dereinst besser machen würde als all die anderen Politiker, ist gar nicht so wichtig, wie Keizer durchblicken lässt. Denn: «Die Leute, die für Geert Wilders stimmen, tun das aus Wut und Protest.» Ähnlich sieht das auch Tess, die im Pub an der Küstenpromenade mit Freunden einen Geburtstag feiert. «Wilders ist wie Trump – er zwingt die Mächtigen, zu reagieren», so die Bankangestellte Anfang 40. Angst, dass Wilders wie Trump in den USA ein Chaos anrichten wird, hat sie aber nicht: «Wilders wird niemals Premierminister werden», sagt sie mit einem Lächeln. Das wisse in Holland jeder – sogar in Volendam.