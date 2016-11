Woran genau Fidel Castro starb, dazu machte sein Bruder in der kurzen Ansprache keine Angaben. Der frühere Staatschef hatte aber wegen einem schweren Darmleiden bereits Mitte 2006 kurz vor seinem 80. Geburtstag die Amtsgeschäfte zunächst provisorisch an Raúl Castro abgegeben.

Mit der Neukonstituierung des Staatsrats 2008 übernahm Raúl dauerhaft die Führung des Landes. Danach trat Fidel Castro zunächst nicht mehr in der Öffentlichkeit auf, zeigte sich aber später allmählich wieder seinem Volk. Im Jahr 2011 gab er auch den Posten an der Spitze der Kommunistischen Partei an seinen Bruder ab.