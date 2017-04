Nach dem Anschlag vom Freitag mit waren insgesamt zwei Männer festgenommen worden. Bei einem von ihnen handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um einen am Freitagabend in Märsta im Norden von Stockholm festgesetzten Mann, der wegen des Verdachts eines "Terroraktes" in Gewahrsam genommen wurde.

Dieser Mann soll nach Aussage des Polizeisprechers die Tat begangen haben. Nach Informationen mehrerer schwedischer Medien handelt es sich um einen 39-jährigen Usbeken, der ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sei.

Der andere Mann wurde am Abend im Stockholmer Vorort Hjulsta festgenommen. Die Polizei wollte sich aber nicht dazu äussern, ob er in Verbindung mit dem Anschlag steht. Medienberichten zufolge gibt es aber eine mögliche Verbindung zu dem in Märsta gefassten Mann.

Mehrere Schwerverletzte im Spital

Im Zentrum von Stockholm war am Freitagnachmittag ein Angreifer mit einem gestohlenen Lastwagen durch eine Einkaufsstrasse gerast und hatte vier Menschen getötet, 15 weitere wurden verletzt. Unter den Verletzten sind nach Behördenangaben auch Kinder sowie neun Schwerverletzte.

Sechs der Verletzten konnten nach Angaben der Behörden am Samstagmorgen das Spital wieder verlassen. Acht Erwachsene und ein Kind würden noch stationär behandelt. Über ihren Zustand wurde zunächst nichts bekannt.

Der Anschlag ereignete sich gegen 15.00 Uhr an der Drottninggatan, der wichtigsten Einkaufsmeile Stockholms. Der Lastwagen raste die Fussgängerzone entlang und krachte schliesslich in das Warenhaus "Ahlens".

Behörden in Alarmbereitschaft

Zum Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Die schwedischen Behörden sind in Alarmbereitschaft. Zehn Tage lang sollen alle Ausreisenden an den Grenzen kontrolliert werden, sagte Regierungschef Stefan Löfven.

In Stockholm wehen am Samstag den ganzen Tag lang alle Flaggen auf Halbmast. Im Besuchereingang des Rathauses liegt ein Kondolenzbuch aus, in welchem Bürger ihr Beileid bekunden können.

Weltweit reagierten Politiker mit Bestürzung auf den Angriff. In Paris lag der Eiffelturm in der Nacht zum Samstag zur Erinnerung an die Opfer im Dunkeln.

Schweden war bislang von grösseren Anschlägen verschont geblieben. In den vergangenen Monaten waren indes in mehreren europäischen Ländern islamistische Anschläge mit Fahrzeugen verübt worden.