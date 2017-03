Das organisierte Verbrechen hat sich nach den Worten des Direktors deutlich verändert: "In Europa agieren Kriminelle aus 180 Staaten, es gibt Spezialisten für Menschenschmuggel, Passfälschung oder Experten für Geldwäsche", sagte der Europol-Chef. Europol legt an diesem Donnerstag einen umfassenden Bericht über das organisierte Verbrechen in der EU vor.

Ermittler haben auch Verbindungen zwischen terroristischen Gruppierungen wie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und dem organisierten Verbrechen festgestellt. "Die meisten IS-Terroristen haben einen kriminellen Hintergrund, Kleinkriminalität zumeist", sagte der Europol-Chef.