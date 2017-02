1944 in Bad Kreuznach (D) geboren, legte Günter Verheugen eine steile Karriere, erst in der FDP, dann in der SPD hin. Er war bis 2010 Vizepräsident der Europäischen Kommission. In seine Amtszeit fielen die Beitrittsverhandlungen mit den Staaten der EU-Osterweiterungsrunde. Gestern hielt er in Basel am Europa-Institut einen Vortrag zur EU mit dem Titel: «Reform oder weiter so?».