Der Mann habe bei seiner Festnahme "Allahu akbar", arabisch für "Gott ist gross", gerufen, sagten die Ermittler nach Angaben der Zeitung "Fresno Bee". Er habe zudem in sozialen Netzwerken seinen Hass auf Weisse ausgedrückt, hiess es. Bei den drei Opfern handelt es sich um weisse Männer.

Der dunkelhäutige Täter habe auf offener Strasse an verschiedenen Orten willkürlich um sich geschossen, teilte die Polizei mit. Dabei sei unter anderem ein Mann in einem Lastwagen tödlich getroffen geworden. Schüsse fielen auch auf dem Parkplatz einer katholischen Einrichtung.

Der Tatverdächtige wird auch mit der Ermordung eines Wächters vor einem Motel in Fresno am vergangenen Donnerstag in Verbindung gebracht. Die Tat war von Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Seither fahndete die Polizei ohnehin nach dem 39-Jährigen.