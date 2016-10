Die Demokratin Clinton hatte sich für die Einrichtung von Flugverbotszonen und Schutzzonen für die Zivilbevölkerung in Syrien starkgemacht. Aus Trumps Sicht wächst damit die Gefahr einer Konfrontation mit Russland.

"Du kämpfst (dann) nicht mehr gegen Syrien, du kämpfst gegen Syrien, Russland und den Iran, OK? Russland ist eine Atommacht, aber eine, in der die Bomben funktionieren, anders als in anderen Ländern, die nur reden", sagte Trump im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Der früheren US-Aussenministerin Clinton warf er vor, die Beziehungen der USA zu Russland zu belasten. Ihre harsche Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin werfe die Frage auf, "wie sie an den Tisch zurückkehren und mit diesem Mann verhandeln will, den sie als so böse dargestellt hat?" Putin ist der wichtigste militärische Verbündete des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad.

Clintons Sprecher Jesse Lehrich wies Trumps Vorwurf zurück. Der Republikaner plappere Putins Sprechzettel nach und spiele mit den Ängsten der Amerikaner, wenn er keine eigenen Vorschläge präsentiere, wie die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) besiegt und das Leiden der Menschen beendet werden könne.