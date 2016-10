Er kennt sich aus mit den Preisen für Zwiebeln und Tomaten. Gern erzählt der 62-Jährige auch mal vom Leben seiner sechs Kinder. Und mit König Mohammed VI. pflegt der Islamist einen freundlichen Ton. Seit 2011 ist Abdelilah Benkirane Regierungschef von Marokko und steht an der Spitze einer Koalition seiner «Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD)» mit Royalisten, Liberalen und Kommunisten. Heute Freitag stellt sich der Vollblutpolitiker erneut den 16 Millionen Wählern – und hat gute Chancen, wieder zum einzigen islamistischen Regierungschef in der gesamten arabischen Welt gekürt zu werden. Benkirane stammt aus bescheidenen Verhältnissen, ist volksnah und populär. Stärkster Gegenspieler ist die palastnahe «Partei für Authentizität und Modernität (PAM)», die ebenfalls auf Stimmenzuwachs hofft.

Das bisherige Bündnis, so bunt es ist, regierte relativ harmonisch. Nur einmal musste der marokkanische Premier einen Koalitionspartner wechseln, als die konservative «Partei der Unabhängigkeit» 2013 die geplanten Sozialkürzungen nicht mittragen wollte. Solche Subventionen für Brot, Benzin und Strom sind im gesamten Nahen Osten ein Problem, weil sie auch Nicht-Bedürftigen zugute kommen und immer grössere Teile des Staatsetats verschlingen. Benkirane blieb hart und setzte sich durch. Nicht zuletzt deshalb gelang es seiner Regierung, die Verschuldung Marokkos in den letzten fünf Jahren fast zu halbieren. Auch das Rentenalter für Beamte wurde von 60 auf 63 Jahre erhöht, die Rentenkasse saniert sowie schärfere Umweltgesetze erlassen.

Bei Korruption und Vetternwirtschaft dagegen lässt die Regierung noch viel zu wünschen übrig. Erst kürzlich flog ein Verkauf öffentlicher Grundstücke auf, die zu Freundschaftspreisen an einflussreiche Leute, darunter auch amtierende Minister, verscherbelt worden waren. Ein islamistischer Parteifunktionär wurde mit drei Tonnen Haschisch erwischt. Die Organisation Transparency Marokko bescheinigt der gesamten politischen Klasse einen «schwach ausgeprägten politischen Willen», die Missstände zu bekämpfen, an denen sich 2011 der Arabische Frühling entzündete.

Das letzte Wort hat der König

König Mohammed VI. reagierte damals – ähnlich wie Abdullah II. in Jordanien – mit einer Serie von «Reformen von oben». Er liess eine neue Verfassung ausarbeiten, die die Befugnisse von Parlament und Regierung erweiterte, und schrieb Neuwahlen aus. Trotzdem behielt der Monarch in allen wichtigsten Staatsangelegenheiten das letzte Wort, eine Machtstellung, die auch die Führung der regierenden Islamisten nicht infrage stellt. Denn der Monarch von Marokko ist nicht nur Staatschef, sondern auch höchste religiöse Autorität. In dieser Funktion macht er immer wieder öffentlich Front gegen den Islamischen Staat.