Kalter Winter beschleunigte Zerfall

1991 wirkte die Ukraine schon einmal ganz vorne mit, als es um die Auflösung der Sowjetunion ging. Zwar hatte die baltische Sowjetrepublik Litauen im März 1990 mit ihrer Unabhängigkeitserklärung den ersten Schritt gemacht, doch was den Kreml wirklich schmerzte, war der Austritt der grossen Republiken wie des rohstoffreichen Kasachstan oder der nach Russland flächenmässig grössten sozialistischen Sowjetrepublik Ukraine. Letztere war 1922 auch Gründungsmitglied des sowjetischen Vielvölkerstaates gewesen – zusammen mit Russland und Weissrussland.

Nach dem niedergeschlagenen Augustputsch konservativer Kräfte gegen den seit 1985 herrschenden Reformer Michail Gorbatschow hatte sich der Zerfall der Sowjetunion beschleunigt. Im Sommer erklärten sich weitere Baltenrepubliken und Georgien für unabhängig. Am 24. August 1991 folgte das Parlament der Ukraine. Die Kiewer Führung wollte den Entschluss indes demokratisch absegnen lassen und rief für den 1. Dezember 1991 ein Referendum aus. Gleichzeitig fanden in der Ukraine die ersten freien Präsidentschaftswahlen statt. Der Ex-Kommunist Leonid Krawtschuk setzte sich gegen den nationalistisch orientierten Dissidenten Wjatscheslaw Tschernowil durch. Im Unabhängigkeitsreferendum stimmten die Ukrainer für die De-facto-Loslösung von der Sowjetunion. Alle Verwaltungsbezirke stimmten für die Unabhängigkeit, auch die mehrheitlich von ethnischen Russen bewohnte Halbinsel Krim und der Donbass.

«Beim Referendum unterstützten über 90 Prozent der Wähler die Unabhängigkeit. Ich bin stolz darauf, dass die Folge davon der Zerfall der Sowjetunion war», sagte Krawtschuk dazu diesen Sommer.

Besiegelt wurde der Zerfall der Sowjetunion schon ein Wochenende später im weissrussischen Urwald von Belowesch. Dorthin hatte Stanislau Schuschkewitsch, der Parlamentspräsident Weissrusslands und letzter Vorsitzender des Zentralkomitees der weissrussischen Sowjetrepublik, zur Wildschweinjagd eingeladen, um am Rande des geselligen Treffens die Frage der stockenden Erdöl- und Gaslieferungen aus Russland zu erörtern. Den Ukrainer Krawtschuk habe er dazu nur eingeladen, um bei den Verhandlungen mit dem damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin mehr Gewicht zu haben, erinnert sich Schuschkewitsch. «Es war ein bitterkalter Winter mit frühem Schneefall, in Weissrussland ging uns das Öl und Gas aus – auch die Ukraine hatte dasselbe Problem», erzählte Schuschkewitsch im Gespräch mit dieser Zeitung in seiner Minsker Wohnung. Der Weissrusse erinnert sich gern an jene Wintertage im sowjetischen Jagdhaus des Weilers Wiskuli. «Wäre der Winter nicht derart hart gewesen, hätte die Sowjetunion vielleicht länger existiert», sagt Schuschkewitsch augenzwinkernd.

Bush am Apparat

Das Thema russische Energielieferungen sei rasch gelöst gewesen, erinnert sich der heute 82-jährige Schuschkewitsch. Bald sei man deshalb auf Grundlegenderes gekommen – die Zukunft der Sowjetunion. Während sich hier sowohl Jelzin wie Schuschkewitsch ein Fortbestehen unter gewissen Bedingungen vorstellen konnten, legte sich Krawtschuk quer. Gestärkt durch den Ausgang des ukrainischen Unabhängigkeitsreferendums forderte er am 7. Dezember 1991 bei einem alkoholseligen Abendessen im Jagdhaus Wiskuli ein rechtlich bindendes und klares Ende der Sowjetunion, bevor ein neuer Staatenbund gegründet werden könne.

Der Todesstoss für die UdSSR folgte am 8. Dezember. «Es war ein heller, völlig nebelloser Morgen», schreibt Schuschkewitsch in seiner Autobiografie. Im persönlichen Gespräch erklärt er, dass der passionierte Jäger Jelzin im Gästehaus von Wiskuli blieb, während am Ende nur noch die ukrainische Delegation das gute Jagdwetter ausnutzen wollte. So habe er mit seinem russischen Amtskollegen eben an einem künftigen Unionsvertrag von nun völlig souveränen Ex-Sowjetrepubliken gefeilt. Später habe sich auch Krawtschuk dazugesellt sowie gut zwei Dutzend juristische Experten aus Moskau, Minsk und Kiew. «Als wir am Nachmittag vor die handverlesene Journalistenschar traten und das Ende der Sowjetunion verkündeten, waren diese völlig baff», erzählt Schuschkewitsch.

Wilde Gerüchte ranken sich noch heute um die Gespräche in Wiskuli, um das Abendessen, den Wodka- und Champagnerkonsum und die Sauna im Jagdhaus der weissrussischen Sowjetregierung. Auch die schnelle Benachrichtigung von George Bush durch Boris Jelzin befeuert heute vor allem in Russland allerhand Verschwörungstheorien. Schuschkewitsch indes macht klar, dass er den schon damals machtlosen Gorbatschow zuallererst angerufen habe. Dieser habe noch am Telefon von dem vorherigen freundschaftlichen «Du» sofort auf das kalte «Sie» gewechselt. «Gorbatschow war eben immer ein Sowjetmensch, und die UdSSR war ihm das Wichtigste», sagt der Weissrusse. Auch Wladimir Putin habe mit seiner Behauptung, das Ende der Sowjetunion sei eine Tragödie gewesen, nur sein wahres, imperialistisches Antlitz gezeigt, unter dem heute in erster Linie die Ukrainer leiden müssten, warnt Schuschkewitsch.