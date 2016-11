Dass es knapp werden könnte, hat eine Clinton-Unterstützerin bereits am frühen Morgen geahnt. Nach dem Abgeben ihrer Stimme sagte sie: «Ich selber kenne niemanden, der Trump wählen könnte. Aber diesen Amerikanern kann man nicht trauen.» San Francisco ist in einzelne Wahlkreise unterteilt, die jeweils ein eigenes Wahllokal haben. Das sind häufig private Garagen, die mit einfachen Mitteln zum offiziellen Wahllokal umfunktioniert werden.

In einzelnen Vierteln sind zeitweise weit über hundert Personen angestanden, um an der Urne zu wählen. Mit dem Kaffeebecher in der linken und dem Smartphone in der rechten Hand haben sie mehr als eine Stunde in der Schlange verbracht. Wieso stimmen nicht viel mehr Personen bequem per Post ab? «Nun», sagt Wahlleiter Steven mit tiefer Stimme und hämischen Grinsen, «das ist wohl einfach die amerikanische Art. Es gehört dazu – wir mögen das Drama.» Damit beschreibt er die folgende Wahlnacht sehr treffend.

So gross wie dieses Jahr sei der Andrang noch nie gewesen, erzählt er. Das liegt einerseits am polarisierenden Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, andererseits auch an den diversen anderen Vorlagen, über die heute abgestimmt wurde. Unter anderem geht es dabei um die Legalisierung von Cannabis (angenommen) und das Stimmrechtsalter 16 in der Stadt San Francisco (abgelehnt). Beim überraschenden Ausgang der Präsidentenwahl rücken diese Ergebnisse aber in den Hintergrund. San Francisco muss sich jetzt überlegen, wie sich die durch und durch demokratische Stadt mit dem Präsidenten Donald Trump arrangieren kann.