Steinmann bezeichnet Van der Bellen als überzeugten Europäer. 1995 kämpfte er für den EU-Beitritt seines Landes, auch entgegen der Haltung seiner Partei. «Er wird für ein geeintes Europa einstehen», sagt Steinmann. «Obwohl das heute ja nicht mehr sonderlich populär ist.» Seine erste Rede habe Van der Bellen bewusst im EU-Parlament gehalten, und das sei an Symbolkraft kaum zu übertreffen.

Walter Steinmann traf Alexander Van der Bellen zuletzt im Dezember, in Wien besuchte er auch seine Wahlparty. Am Staatsbesuch in Bern wird er nicht teilnehmen können. Als Vorsitzender des «European Energy Award» weilt er derzeit in Deutschland – während sich Van der Bellen mit Steinmanns ehemaliger Chefin Doris Leuthard trifft.