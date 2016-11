Endspurt in North Carolina eingeläutet

Die Kandidaten rüsten sich für den Endspurt im US-Präsidentschaftswahlkampf: "Ich bin hoch motiviert und bereit für die nächsten fünf Tage", rief Clinton in North Carolina. Der Bundesstaat zählt zz den am heissesten umkämpften Staaten im Wahlkampf, Clinton und Trump liegen dort in Umfragen Kopf an Kopf. Am Donnerstag hielten die Rivalen zeitgleiche Kundgebungen dort ab; auf dem Flughafen der Staats-Hauptstadt Raleigh kreuzten sich sogar kurz ihre Auto-Konvois.

Die frühere Aussenministerin Clinton mahnte die Wähler eindringlich zur Stimmabgabe. Begleitet wurde sie bei dem Auftritt von ihrem früheren innerparteilichen Widersacher Bernie Sanders, der sich für Clintons Wahl stark machte, und von Sänger Pharrell Williams.

Zurück zum Teleprompter

Trump wiederum setzte seine Angriffe auf Clinton fort, rief erneut die E-Mail-Affäre der früheren Aussenministerin ins Gedächtnis und bezeichnete Clinton als "Kandidatin von gestern". Anders als in früheren Etappen seines Wahlkampfs hielt er sich auch am Donnerstag wieder an den Redetext auf seinem Teleprompter.

Trumps Berater hatten ihm von freien Exkursen abgeraten, da er sich damit immer wieder in Schwierigkeiten gebracht hatte. In seiner Rede in Florida sagte er nun - offenbar eher an sich selbst gerichtet: "Bleib beim Thema, Donald, bleib beim Thema."