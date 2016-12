Montag, 19. Dezember:

- tagsüber: Der Lkw ist vor der ThyssenKrupp Schulte Niederlassung in Berlin abgestellt. Er kam aus Italien, hatte Baustahl geladen, konnte wegen zu früher Anlieferung aber nicht entladen werden. Der Spediteur sagt, der polnische Fahrer sei ab etwa 16.00 Uhr telefonisch nicht mehr erreichbar gewesen.

- ca. 16.00 Uhr: Der Lastwagen kann polnischen Medien zufolge in Berlin entführt worden sein. GPS-Daten zeigten, dass das Fahrzeug ab etwa 16.00 Uhr mehrmals gestartet worden sei. Dabei könnte es sich um Versuche eines mutmasslichen Entführers gehandelt haben, den LKW zu steuern.

- 19.45 Uhr: Der LKW verlässt seinen Parkplatz vor der Berliner Firma.

- 20.02 Uhr: Der Lastwagen fährt von Westen aus an der Ecke Kantstrasse/Budapester Strasse in den gut besuchten Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Er kracht durch die Gasse zwischen den Buden und überfährt Menschen. Nach 60 bis 80 Metern durchbricht er die linke Reihe der Buden und kommt halb auf der Budapester Strasse zum Stehen. Der Fahrer klettert aus dem LKW und flüchtet. Ein zweiter Mann bleibt bewegungslos auf dem Beifahrersitz sitzen.

- 20.04 Uhr: Bei der Berliner Feuerwehr geht der erste Alarm ein. Von der Feuerwache in der Rankestrasse nahe dem Tatort fahren die ersten Ambulanzen los. An dem Grosseinsatz beteiligen sich 130 Feuerwehrleute. Notärzte und Sanitäter versorgen verletzte Menschen. Viele werden in Spitäler gebracht. Die Feuerwehrleute decken Leichen ab. Die Polizei sperrt den Breitscheidplatz weiträumig ab. Die Kriminalpolizei beginnt mit ersten Untersuchungen des Tatorts.

- kurz danach: Der flüchtende Fahrer wird nach einem Medienbericht von einem Zeugen verfolgt, der gleichzeitig über sein Telefon die Polizei verständigt. In der Nähe der Siegessäule fasst die Polizei einen Verdächtigen. Er wird in den folgenden Stunden befragt.

- 21.45 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller trifft am Ort des Anschlags ein und drückt seine Bestürzung aus. Noch immer werden Verletzte behandelt, Krankenwagen fahren vor.

Dienstag, 20. Dezember:

- Ab 00.00 Uhr: Kriminalpolizei und Feuerwehr sind weiter am Anschlagsort.

- 03.00 Uhr: Die Polizei durchsucht Berlins grösste Flüchtlingsunterkunft am früheren Flughafen Tempelhof. Vier junge Männer werden befragt, es gibt aber keine Festnahmen. An dem Einsatz mit 250 Polizisten ist auch eine Spezialeinheit (SEK) beteiligt. Um 8.00 Uhr wird der Einsatz beendet. Ob er mit dem Anschlag in Zusammenhang steht, ist zunächst unklar.

- 09.30 Uhr: Die Zugmaschine des Lastwagens, deren Windschutzscheibe zersplittert ist, wird abgeschleppt und soll weiter untersucht werden.

- 11.30 Uhr: In der Gedächtniskirche wird ein Kondolenzbuch ausgelegt. Vertreter der rot-rot-grünen Berliner Regierung tragen sich ein. Menschen zünden Kerzen an und legen Blumen nieder.

- 12.00 Uhr: Trauergebet in der St.-Hedwigs-Kathedrale mit Berlins katholischem Erzbischof Heiner Koch.

- 13.07 Uhr: Erste Zweifel, ob der Festgenommene die Tat begangen hat. Die Zeitung "Die Welt" twittert: "BREAKING: Berliner Polizei - "Wir haben den falschen Mann""

- 13.32 Uhr: Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt bestätigt Zweifel: "Es ist in der Tat unsicher, dass es der Fahrer war."

- 14.40 Uhr: Generalbundesanwalt Peter Frank sagt, er gehe von einem terroristischen Hintergrund der Tat aus.