Ein Jahr nach dem Brexit-Votum werden die britischen Wähler erneut an die Urnen gerufen. Premierministerin Theresa May kündigte am Dienstag überraschend an, bereits am 8. Juni das Unterhaus neu wählen zu lassen.

Eigentlich stand dies erst im Jahr 2020 an. Die konservative Regierungschefin will sich vor den Scheidungsverhandlungen mit der EU von den Wählern den Rücken stärken lassen.

Nur mit Neuwahlen könne dem Land in den kommenden Jahren Stabilität gewährleistet werden, sagte sie nach einem Treffen mit der Regierungsspitze in London. "Grossbritannien verlässt die Europäischen Union - und es gibt kein Zurück", sagte sie.

Die Regierungschefin hatte Ende März den Austrittsantrag in Brüssel eingereicht. Die Verhandlungen mit den verbleibenden 27 EU-Staaten müssen nach den EU-Verträgen spätestens 2019 abgeschlossen sein.

May hatte Neuwahlen zuvor wiederholt abgelehnt und argumentiert, sich lieber auf die Verhandlungen konzentrieren und nicht vom Wahlkampf ablenken zu lassen. Die Ankündigung war deswegen überraschend.

Auch Labour für Neuwahlen

Schon am Mittwoch will May das Parlament über die Neuwahl abstimmen lassen. Für seine Ansetzung benötigt die Regierungschefin eine Zwei-Drittel-Mehrheit, die als sicher gilt, da die oppositionelle Labour-Partei ebenfalls für den Schritt ist. Umfragen zufolge dürften die Tories die Wahl klar gewinnen.

Die Konservativen verfügen nach der Wahl von 2015 zwar im Unterhaus über eine absolute Mehrheit, die aber mit 330 von insgesamt 650 Abgeordneten denkbar knapp ist. May hofft darauf, bei der vorgezogenen Wahl mehr Sitze zu gewinnen. Das könnte auch Reformen im Gesundheits- und Bildungswesen erleichtern, gegen die es auch in den eigenen Reihen Widerstand gibt.

May sagte, Grossbritannien stehe an einem wichtigen Punkt, an dem im Parlament Einigkeit herrschen sollte. Jede Stimme für die Konservativen werde die Opposition schwächen, die einen erfolgreichen Abschluss der Brexit-Verhandlungen verhindern wolle.

Verhandlungsstart im Juni

Die Austrittsverhandlungen mit der EU werden voraussichtlich im Juni richtig beginnen. Eine Sprecherin der Regierungschefin sagte, der Zeitplan werde sich durch die Wahl nicht verschieben.

In den komplizierten Gesprächen geht es etwa um die künftigen Handelsbeziehungen zwischen der EU und Grossbritannien sowie um den rechtlichen Status der EU-Bürger im Königreich und der Briten auf dem Kontinent. May strebt einen harten Schnitt mit der EU an und ist auch bereit, auf den wirtschaftlich wichtigen Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu verzichten.

Bereits am 29. April wollen die 27 Staats- und Regierungschefs ihre Verhandlungspositionen auf einem Sondergipfel unter der Leitung von Ratspräsident Donald Tusk abstecken. Dieser telefonierte am Dienstag mit May.

Kritik aus Edinburgh

Der Brexit hat auch Auswirkungen auf den Zusammenhalt im Königreich selbst. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon kritisierte die Entscheidung für vorgezogene Neuwahlen.

May wolle so einen "harten Brexit und tiefere Einschnitte durchsetzen". Mit der Wahl hätten die Schotten die Möglichkeit, das Mandat für die Unabhängigkeitsbestrebungen noch zu stärken.

Die Schotten stimmten anders als Engländer und Waliser im vergangenen Jahr gegen den Brexit. Zwei Jahre zuvor hatten sie eine Loslösung vom Königreich abgelehnt.

Sturgeon will das Volk nun aber erneut befragen. Sie wirbt dafür, dass ein unabhängiges Schottland EU-Mitglied bleiben könnte. May lehnt ein Referendum zum jetzigen Zeitpunkt ab. Die Entscheidung liegt beim Parlament in London.

Die Unterhauswahl reiht sich in mehrere wichtige Entscheidungen in Europa in diesem Jahr ein: In Frankreich findet am Sonntag die erste Runde der Präsidentenwahl statt. Der entscheidende zweite Durchgang ist für den 7. Mai geplant. Im Juni folgen dann Parlamentswahlen in Frankreich, und am 24. September wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt.