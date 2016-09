Unbekannte Täter haben in Leipzig einen Brandanschlag auf das parkierte Auto von AfD-Chefin Frauke Petry verübt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Wagen hatte in der Nacht zum Samstag Feuer gefangen. Es werde von Brandstiftung ausgegangen, hiess es weiter.