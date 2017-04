Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel drückte am Montagabend in einem Kondolenztelegramm ihr Entsetzen über die Explosion mit elf Toten und Dutzenden Verletzten aus.

Nach Angaben des Inlandgeheimdienstes FSB hatte sich am Montag gegen 14.40 Uhr Ortszeit eine Explosion in einer Metro ereignet, die gerade zwischen den Stationen Sennaja Ploschad und Technologisches Institut im Zentrum von St. Petersburg unterwegs war.

Kurz darauf wurde ein selbstgebauter Sprengsatz in der U-Bahnstation am Wosstanija-Platz in der Petersburger Innenstadt gefunden und rechtzeitig entschärft, wie die russischen Anti-Terror-Behörden mitteilten. Laut russischen Behörden starben elf Menschen bei der Explosion. 45 Verletzte seien im Spital, erklärte die Anti-Terror-Behörde.