Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR, WDR sowie der Nachrichtenagentur dpa vom Mittwoch wird in dem Bekennerschreiben, das die Ermittler auf seine Echtheit prüfen, auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt und den Einsatz deutscher Tornado-Kampfflugzeuge in Syrien Bezug genommen.

Die Ermittlungen zum Vorfall führt nach Informationen der Zeitung "Welt" neu die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Diese habe eine Besondere Aufbauorganisation in Berlin errichtet. Für eine Stellungnahme war die Bundesanwaltschaft nicht zu erreichen.

Nach offiziellen Angaben ermitteln die Ermittler nach wie vor in alle Richtungen. Gewaltbereite Fans oder andere Täter stehen demnach ebenfalls im Blick der Ermittler.

Kurz vor dem Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco waren am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr drei Sprengsätze in der Nähe des Dortmunder Mannschaftsbusses explodiert, als dieser vom Hotel im Dortmunder Stadtteil Höchsten zum Stadion losfuhr.

Der Dortmund-Verteidiger Marc Bartra wurde dabei am rechten Handgelenk verletzt. Er wurde noch in der Nacht operiert worden. Das Spiel wurde abgesagt, es soll heute Abend nachgeholt werden.