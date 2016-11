«Ich bin Ausländer, natürlich wähle ich Van der Bellen», sagt etwa der Österreicher Kaan Türkoglu. Es ist seine erste Wahl. Vor zwei Jahren hat er die Staatsbürgerschaft bekommen, aber die Leute würden ihn noch immer «als Türken» sehen. Er steht mit seinen Freunden vor dem Friseurladen. Die Strassenlaternen geben nur wenig Licht, aber die Emotionen flackern in den Gesichtern. «Schreiben Sie auf, sagen Sie den Leuten, dass ich Österreich liebe. Ich liebe Österreich mehr als die Österreicher. Wenn ein Krieg kommt, dann nehme ich sofort meine Waffe und verteidige Österreich», sagt er und deutet dies mit den Händen an.

Das Problem für den 33-jährigen Computertechniker und seinen Freund Özer Hasan (35) «ist nur, dass wegen dem Hofer jetzt die Leute gegen die Muslime sind». Türkoglu und Hasan erzählen, wie sie permanent auf ihre Religion angesprochen werden. Dies sei eine Folge der Volksverhetzung, sagen sie. Begonnen habe diese mit 9/11. «Die Muslime werden seither schlecht dargestellt und es wird immer schlimmer.»

«Das hier ist jetzt meine Heimat»

«Die Leute sagen jetzt immer zu mir: Die sollen alle abgeschoben werden, nur halt du nicht!», erzählt Hasan von seinen Erfahrungen. Und Türkolgu meint: «Ich will mich aber als Muslim hier in Österreich wohlfühlen.» Ein anderer Freund, der Besitzer des Friseurladens, kommt auf die Strasse und bringt heissen Kaffee. Hasan erklärt, dass das österreichische System tatsächlich von Ausländern ausgenützt würde. So kämen etwa Slowaken über die Grenze, sie würden die Krankenversicherungs-Karte von einem anderen in Österreich arbeitenden Slowaken ausnützen und so den Staat schädigen. «So was würde ich niemals tun», betont der Mann, der aus Çumra im mittleren Süden der Türkei kommt. «Das hier ist jetzt meine Heimat, mein Çumra.»

Wir gehen in den Friseurladen. «Was bekommen Sie für den Kaffee?», frage ich. «Ich glaub nicht, dass Sie so viel Geld haben, dass sie den bezahlen können», sagt der Besitzer lächelnd – in einer wunderbaren Mischung aus türkischer Gastfreundschaft und österreichischem Schmäh.