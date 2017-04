«In welche Richtung wollen Sie das Land steuern? Teilen Sie unsere Werte noch?» Diese Fragen richtete Frans Timmermans, Vize-Präsident der EU-Kommission und zuständig für die Einhaltung der Spielregeln, gestern ganz direkt an den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Die EU reagiert damit auf die Neuerung des ungarischen Hochschulgesetzes, das gegen die vom US-Milliardär George Soros finanzierte Central European University (CEU) in Budapest zielt.

Doch das Hochschulgesetz ist nur der letzte Akt in einer aus Sicht Brüssels bedenklichen Entwicklung in Ungarn. Da wäre das neue Asylgesetz, wonach Asylsuchende während der Bearbeitung ihres Antrags in gefängnisähnlichen Containerlager gesperrt werden sollen.

Das Schikanieren von Nicht-Regierungsorganisation, die aus dem Ausland Geld bekommen. Die Diskriminierung von Roma-Kindern im Schulwesen und ein unzureichender Schutz von Schwangeren bei der Arbeit.

Timmermans kündigte an, dass die Kommission bis Ende Monat diese Fälle genau untersuchen und prüfen werde, ob sie mit dem EU-Recht vereinbar wären. Wenn nicht, blüht Ungarn die Eröffnung von Verfahren wegen Verletzung der EU-Verträge.

Eine systematische Bedrohung des Rechtsstaates sei in Ungarn allerdings nicht festzustellen, so Timmermans. Es handle sich um einzelne Gesetze und deshalb sei, anders als bei Polen, die Auslösung des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus nicht gerechtfertigt. Gegen Polen läuft wegen seiner umstrittenen Reform des Verfassungsgerichts seit 2016 ein entsprechendes Verfahren.

Es geht auch um das Klima

Die EU-Kommission hält bei Ungarn aber auch fest, dass es sich bislang immer gesprächsbereit gezeigt habe. Deshalb wolle man auch in Zukunft miteinander reden. Zum Beispiel über das allgemeine Klima. Viktor Orbán hatte kürzlich eine Volksbefragung unter dem Slogan «Stoppt Brüssel!» lanciert.

Darin stellt die ungarische Regierung ihren Bürgern Fragen wie: «Was sollte Ungarn tun, wenn Brüssel es zwingen will, illegale Einwanderer ins Land zu lassen – trotz der jüngsten Serie von Terrorangriffen in Europa?». Für Timmermans will diese Kampagne so gar nicht mit der Tatsache zusammenpassen, dass Orbán erst im letzten Monat im Beisein seiner 26 Amtskollegen feierlich die «Erklärung von Rom» unterschrieb.

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte schon letzte Woche, dass die «Art und Weise Brüssel zu beschimpfen, mehr über den Autor des Fragebogens, als über den Zustand der EU» aussage.

Wie begrenzt die Mittel der EU-Kommission allerdings sind, ein Mitgliedsland an die in Artikel 2 des EU-Vertrags umschriebenen europäischen Werte wie Pluralismus, Minderheitenschutz und Rechtsstaatlichkeit zu erinnern, zeigt das Beispiel Polen.

Nachdem Timmermans verschiedene Empfehlungen nach Warschau geschickt hatte, wie die Revision des Verfassungsgerichts in Einklang mit EU-Recht gebracht werden kann, sind seine Möglichkeiten ausgeschöpft. Die nationalkonservative Regierung von Premierministerin Beat Szydlo ihrerseits betrachtet die Sache als erledigt.

Brüssel bliebe nun nur noch die Aktivierung von Artikel 7 des EU-Vertrags, an dessen Ende der Entzug des Stimmrechts stehen würde. In einer Zeit, in der die EU durch den Austritt Grossbritanniens in ihrer Einheit bedroht ist, will jedoch niemand die «Nuklear-Option» einlösen und Polen faktisch vor die Türe setzen.

Timmermans appellierte deshalb Ende März an die Mitgliedstaaten, ihre Verantwortung wahrzunehmen und auf anderen Wegen ein Machtwort zu sprechen. Er hoffe, dass die maltesische Ratspräsidentschaft das Thema Polen im Ministerrat vom 16. Mai auf die Tagesordnung setze, so Timmermans.