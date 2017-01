Die Nähe Trumps zu Russlands Präsident Putin wird scharf kritisiert. Doch könnte es nicht ein Vorteil sein, dass sich das Verhältnis zwischen Amerika und Russland entspannt?

Ob aus den positiven Statements eine Männerfreundschaft wird und ob eine Besserung zwischen den Beziehungen der beiden Länder entsteht, das wage ich derzeit noch nicht zu prophezeien. Sollte es so weit kommen, ist das nichts, wovor wir uns in Europa fürchten müssen. Ganz im Gegenteil: Gerade Staaten wie Österreich und die Schweiz, die sich traditionell sowohl nach Westen wie nach Osten orientieren, könnten davon profitieren.

Sie wollen Brückenbauer zwischen Ost und West sein, auch durch Ihren OSZE-Vorsitz. Was heisst das für den Umgang mit Präsident Putin?

Österreich war alleine aufgrund seiner geografischen Lage stets ein Brückenkopf zwischen Ost und West. Wir sind eines der Länder, das in den letzten Jahren gute Kontakte zu Russland aufrechterhalten hat. Der Kalte Krieg ist vorbei, meine Generation sollte das Blockdenken eigentlich nur aus den Geschichtsbüchern kennen. Doch leider ist dieses Denken durch den Ukraine-Konflikt wieder auf unseren Kontinent zurückgekehrt. Wir sollten es schleunigst überwinden.

Wie wollen Sie das schaffen?

Wir müssen zwischen Ost und West – und das ist eine der drei Prioritäten unseres OSZE-Vorsitzes – wieder Vertrauen aufbauen. Wenn niemand den ersten Schritt machen will, ist es eine Chance für die OSZE, den Dialog anzustossen: Immer wieder auf Russland zuzugehen, auch wenn es manchmal schwerfällt.

Eine weitere Priorität Ihres OSZE-Vorsitzes ist die Bekämpfung des islamistischen Terrors. Hier in Davos halten sich gerade Hunderte der weltweit mächtigsten Menschen auf. Wie sicher fühlen Sie sich?

Ich fühle mich sicher, in Davos ebenso wie in Wien. Die Terroranschläge sind in Europa zur Bedrohung geworden, und damit müssen wir uns beschäftigen – doch was unterschätzt und zu wenig diskutiert wird, ist die Radikalisierung vieler Jugendlicher in Europa. Wir müssen verhindern, dass hier ein Potenzial an Terroristen heranwächst. 7000 Menschen sind aus Europa aufgebrochen, um für den IS im Irak und Syrien zu vergewaltigen und zu morden. Viele von denen sind dabei, nach Europa zurückzukehren. Und die Zahl derer, die mit diesen Terroristen und Barbaren sympathisieren, ist nochmals um ein Vielfaches höher. Daher wollen wir auch bei unserem OSZE-Vorsitz einen Schwerpunkt auf Radikalisierung setzen, ein Thema, bei dem die USA und Russland an einem Strang ziehen können.