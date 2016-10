Sie hatten ein Gefährt dabei, einen Moonrover. Wie ist es, auf dem Mond Auto zu fahren?

John Young, unser Kommandant, war am Steuer. Ich war nur Navigator. Es war sehr holprig, aber die Federung des Moonrovers war zum Glück gut und wir hatten Sitzgurten. Mindestens ein Rad war immer in der Luft. Plötzlich tauchte wieder ein Krater auf, der nicht auf unserer Karte eingezeichnet war. John musste einiges schwitzen. Ich hingegen genoss die Aussicht, schoss Bilder und beschrieb Houston das Gesehene. Ich war wie ein Reiseführer in Sizilien. «Hier auf Ihrer Rechten sehen Sie dies und das», und so weiter (lacht).

Wie war die erste Nacht? Hatten Sie Mühe, einzuschlafen?

Oh ja! Ich war hellwach, konnte es nicht erwarten, den Mond zu erkunden. Zudem hatte ich die Kommandozentrale über Funk im Ohr. Ich nahm dann eine Schlaftablette und konnte vier Stunden schlafen. Die nächsten beiden Abende war ich dann aber so erschöpft von den Einsätzen draussen, dass ich sofort einschlief.

Und wie war der Gang aufs WC?

Auf dem Mond ging es ganz gut, dort gibt es Anziehungskraft. Am einfachsten war es, sich nackt auszuziehen und das Geschäft in einem Sack zu er-

ledigen. Fürs Urinieren gab es eine Art Pissoir. Man gewöhnt sich daran.

Sie haben ein Bild von Ihrer Familie auf dem Mond niedergelegt. War es belastend, zu wissen, dass Ihre Frau und Ihre beiden Söhnen auf der Erde sind und sich Sorgen machen?

Nicht wirklich. Wir wohnten damals in Houston, Texas. Ich arbeitete aber in Florida, war also oft nur an den Wochenenden zu Hause. Jahrelang. Oft störte ich die Familienroutine, wenn ich heimkam. Ich wollte meinen Buben eine Freude machen und sagte ihnen, ich nehme euch mit auf den Mond. Dort liegt das Foto noch immer.

Was denken Sie, weshalb glauben noch immer viele Menschen, die Mondlandungen seien in einem Studio aufgenommen worden?

Keine Ahnung. Die Beweise sind eindeutig. Ich habe mit Zweiflern gesprochen. Sie sehen Fäden, wo keine sind, und so weiter. Man kann es ihnen zehnmal erklären, aber sie hören nicht zu.

Auf dem Mond scherzten Sie und Ihre Kollegen auch herum. Beinahe mit schlimmen Folgen.

Ja, wir führten Olympische Spiele durch, hüpften so hoch wie möglich. Wir hatten Spass. Das Problem war, dass wir das nie geübt hatten. John Young begann zu springen. Und dann ich. Aber das Lebenserhaltungssystem auf meinem Rücken wog so schwer wie ich. Es drückte mich nach hinten. Ich wusste sofort, dass ich in Schwierigkeiten war. Zum Glück reagierte ich rasch und drehte mich nach rechts. So konnte ich den Sturz abfedern.

War es verantwortungslos?

Oh ja, ich wäre auf dem Mond beinahe gestorben. John kam dann zu mir, als ich auf dem Boden lag, schaute mich an und sagte: Das war wohl nicht so clever, Charlie.

Und Houston?

Sie sagten uns: Eure Olympischen Spiele sind vorbei!

War die Rückkehr zur Erde genauso aufregend wie die Reise zum Mond?

Es war spektakulär. Überall blitzte es. Schneller und schneller. Und plötzlich ist das Raumschiff von einem Feuerball umhüllt. Wir wurden mit 7,5 G-Kraft in die Sitze gedrückt. Die Fallschirme öffneten sich. Und päng! Wir landeten im Ozean. Der Aufprall war hart, ich sah nur noch Sternchen.

Waren Sie glücklich, zurück zu sein?

Auf jeden Fall. Die Mission war erfolgreich und wir wollten allen mitteilen, was wir erlebt hatten.

Auf der Erde waren Sie plötzlich Mitglied des exklusivsten Clubs, jenem der Moonwalker. War es schwierig, dass fast niemand Ihre Erfahrungen nachvollziehen konnte?

Ich war einfach glücklich. Die Mission war eine Ehre und erfüllte mich mit Demut. Aber klar, John Young und ich wollten am liebsten nochmals zum Mond. Wir waren Ersatzpiloten für Apollo 17 und hofften insgeheim, die Crew würde krank (lacht).

Danach wurde das ApolloProgramm eingestellt ...

Da dämmerte uns, dass wir uns fragen mussten: Was jetzt?

Wurde Ihnen langweilig?

Nein. Wir tourten noch eine Weile durch die USA. Das half, den Enthusiasmus wachzuhalten. Danach nahm ich einen Job in Washington D.C. an, doch nach zwei Jahren, oft weg von meiner Familie, gab ich die Stelle auf. Darauf arbeitete ich für die Spaceshuttle-Programme. Aber das war nicht das Gleiche. In jener Zeit hatten meine Frau und ich Eheprobleme. Und so entschloss ich mich, die Nasa zu verlassen.

Sie wurden Geschäftsmann.

Auch das war eine Herausforderung. (Überlegt lange) Jemand sagte mir mal: Es gibt einen Unterschied, seine Ziele zu erreichen und einen Sinn im Leben zu haben. Man kann seine Ziele erreichen, aber weiterhin nach dem Sinn suchen. Das war bei mir der Fall. Da realisierte ich, mein Sinn im Leben ist es, Gott zu dienen. Ich wurde gläubiger Christ. Das rettete meine Ehe und veränderte meine Beziehung zu meinen Kindern und Freunden.

Und wie dienen Sie Gott?

Ich glaube, er will, dass ich weiterhin über die Apollo-Zeit spreche, Kinder für die Weltraumfahrt ermutige. Ich will sie inspirieren, grosse Träume zu haben.

Ihr kürzlich verstorbener Nasa-Kollege Edgar Mitchell, der ebenfalls auf dem Mond war, begann nach seiner Rückkehr ausserirdisches Leben zu erforschen. Glauben Sie auch an Aliens?

Nicht wirklich. Ich finde es gut, dass es erforscht wird. Aber bis jetzt gibt es dafür keine Beweise und die Nasa hat schon sehr viel Geld dafür ausgegeben. Ich habe kein Problem mit ausserirdischem Leben. Und falls es existiert, dann hat es Gott erschaffen.

Am 8. November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Haben Sie sich schon für einen Kandidaten entschieden?

Ja, aber das verrate ich Ihnen nicht. Weder Clinton noch Trump haben in den TV-Debatten bisher über die Weltraumfahrt gesprochen. Das ist schade.