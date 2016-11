Es ist natürlich kein Zufall, dass der neu gewählte Präsident Donald Trump in der Nacht auf Mittwoch über die amerikanische Infrastruktur sprach. Er wolle die USA auf Vordermann bringen, sagte er, und die kaputten Strassen, Brücken, Tunnel, Flughafen, Schulen und Spitäler flicken – im Rahmen eines gigantischen Konjunkturprogramms, das «Millionen von Menschen» wieder Arbeit verschaffen werde.

Das ist eine Botschaft, die im neuen Herzland der Republikanischen Partei, im Gürtel von Wisconsin bis Pennsylvania, auf grosse Zustimmung stösst, gerade auch in gewerkschaftlichen Kreisen, unter traditionellen Demokraten. Interessanterweise könnte ein solches Projekt aber sogleich zum ersten Konflikt mit dem Parlament führen. Denn die republikanischen Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus werden sich auf den Standpunkt stellen, dass sich Amerika solche Investitionen nicht leisten könne, angesichts einer Staatsverschuldung von 19 800 Milliarden Dollar und eines Budgetdefizits von 587 Milliarden Dollar im gerade abgelaufenen Finanzjahr 2015/16.

Konflikte sind vorprogrammiert

Das wird nicht der letzte Konflikt bleiben, dem sich Präsident Trump stellen muss. Sein Programm, so vage es auch daherkommt, wird einige Grundprinzipien infrage stellen, die in Washington bisher galten. So will der Republikaner die Freihandelsverträge neu verhandeln, die regeln, wie die grösste Volkswirtschaft mit dem Rest der Welt Handel treibt. Dieses Versprechen betrifft in erster Linie das geplante Freihandelsabkommen zwischen zwölf Staaten im pazifischen Raum (TPP), das eigentlich im Parlament bis Jahresende hätte verabschiedet werden sollen. Dazu wird es nun nicht kommen. Sollten sich die Handelspartner gegen Neuverhandlungen sperren, was anzunehmen ist, dann wäre TPP gestorben. In einem nächsten Schritt will sich Trump dann Nafta vornehmen, die Handelszone mit Mexiko und Kanada. Er behauptete im Wahlkampf, Präsident Bill Clinton habe sich bei der Aushandlung dieses Vertrages über den Tisch ziehen lassen, gerade durch die Nachbarn im Süden. Tatsächlich zogen es viele Unternehmen vor, ihre Produktionsstätten nach Mexiko zu verlegen, in den grenznahen Raum. So beliefen sich die Importe aus Mexiko im Jahr 2014 auf 292 Milliarden Dollar, während die Exporte rund 100 Milliarden Dollar niedriger waren. Dieses Ungleichgewicht will Trump nun ausbügeln, nötigenfalls mit der Verhängung von Importzöllen. Solche drohte er auch China an.