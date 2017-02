Mal streckt er sich auf dem Rasen wie eine Raubkatze, mal döst er wie ein Stubentiger auf dem Sitzplatz. Seit drei Wochen haben Josef Haus und seine Frau in Bad Zurzach einen Gast im Garten – einen jungen, zutraulichen Fuchs mit buschigem Schwanz.

Haus ist sich sicher, dass das Tier im Wohngebiet Nahrung sucht: "Der Fuchs geht dem Katzenfutter nach." Der regelmässige Besucher, der aus dem nahe gelegenen Wald kommt, stört Haus nicht. Im Gegenteil: "Er ist süss."

Allzu lange wird das Gastspiel indes nicht mehr dauern, denn: Das Tier leidet an der Fuchsräude, an der jedes Jahr viele Füchse sterben. Die Räude-Milben dringen in die Haut der Tiere ein und verursachen einen starken Juckreiz.