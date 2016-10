Am Freitagmorgen um 10.40 Uhr riss ein Lastwagenkran in Menziken ein Abgangsrohr eines Gastanks beim Hotel Glashaus ab. Es gibt keine Verletzten – und die Einsatzkräfte haben alles unter Kontrolle.

In Menziken ist bei einem Gastank in der Nähe des «Glashaus Hotel» an der Hauptstrasse ein Leck aufgetreten. Gemäss Informationen der az sind rund 40 Personen aus dem Hotel und der näheren Umgebung evakuiert worden.

Im Einsatz stehen die Feuerwehren Mittlers Wynental und Aargau Süd sowie die Chemiewehr. Mehrere Feuerwehrautos sind vor Ort.

Der Zufall will es, dass erst vor zwei Wochen beim Glashaus Hotel ein solcher Ernstfall mit einer Alarmübung geprobt wurde.

Update folgt.